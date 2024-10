Guido Manini Ríos sigue recorriendo el país para presentar propuestas "claras" para los uruguayos "de a pie"

En reiteradas oportunidades, Manini Ríos señaló la necesidad de mostrar mano dura contra la delincuencia , con una política carcelaria en la que los presos " trabajen obligatoriamente para adquirir el hábito" y aprender un oficio que le sirva a su egreso para no reincidir en la delincuencia .

En su recorrida por el Uruguay el candidato constató "el declive y cierre de pequeños y medianos comercios, la falta de trabajo, con el consiguiente perjuicio para las localidades, de las que sus habitantes deben emigrar por falta de recursos para sobrevivir".

En este sentido, Cabildo Abierto propone medidas para generar empleo y aliviar la carga fiscal de los comerciantes. Una de las propuestas centrales es la eliminación del IRPF, que "más que un impuesto a la renta, es un impuesto al trabajo", según entienden.

"Cuando decimos esta mal la seguridad, hay que adoptar determinadas medidas, las proponemos, lo hemos hecho desde el primer día de esta administración, que se nos escuche y se nos respete. Cuando decimos el endeudamiento de las familias, no puede seguir por este camino", sostuvo el líder cabildante en rueda de prensa.

Además, el candidato señaló que "los uruguayos han sido víctimas de usureros que han hecho lo que han querido con el uruguayo de a pie, para que de una vez por todas la prioridad sea el trabajo nacional y no los de afuera, y no los especuladores, y no los usureros, los trabajadores de nuestro país".

Guido Manini Ríos continúa su gira en los departamentos de San José, Durazno , y Montevideo. Este domingo estará en Lavalleja en ocasión de la celebración de la Semana de Lavalleja.