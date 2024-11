"Hay que ser coherente": Fernando Pereira cuestionó la postura "tremendamente contradictoria" de Delgado

Pereira argumentó que "de hecho, en este tiempo, no se pudo renovar la Corte Electoral, ni el Tribunal de Cuentas, ni se tuvo una propuesta para cambiar el fiscal de Corte por más que lo conversamos muchas veces y quedaron de ser propuestas concretas, nunca llegaron esas propuestas en el Frente Amplio, ni a los senadores de la República, entonces digamos... ¿No le cree esta idea de instalar un gobierno de unidad nacional? Yo no es que no le creo, digo que es contradictorio como ustedes han visto".

"Si usted pone una 'patria sin izquierda', dos senadores del gobierno, usted puede pensar que se puede construir una patria sin que desintegremos la izquierda uruguaya, sin Mujica, sin los músicos populares, sin Larbanois, sin Carrero, sin Pepe Vázquez. Se puede construir una patria sin los senadores del Frente Amplio, que son la mayoría del Senado, sin los diputados del Frente Amplio, sin el 44% de la población que decidió apoyar un partido de izquierda, un partido progresista. Entonces, digamos, también hay que ser coherente", cerró.