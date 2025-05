Doble crimen en Durazno: una de las niñas sobrevivientes tiene 10 heridas de arma blanca; la otra está en el CTI

El lunes, en declaraciones a Subrayado, el funcionario explicó que las víctimas lesionadas fueron atendidas rápidamente en el hospital local y, aunque su estado es grave, se encuentran " estables dentro de la gravedad de las heridas ". El último parte médico indica que la niña de 9 años se encuentra "grave, pero estable dentro de la gravedad" y con asistencia respiratoria mecánica, en el sanatorio Comeca de Canelones, informó Subrayado. Por su parte, la menor de 12 años sufrió más de diez heridas de arma blanca , pero su condición no ha sido descrita como crítica.

El homicidio ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en una vivienda ubicada en el barrio La Amarilla. Fuentes policiales informaron que el hombre, quien no tenía antecedentes penales, utilizó un arma blanca para cometer el crimen. Tras matar a su pareja y su hija, se suicidó en el mismo lugar.

En relación con el contexto de la tragedia, Duarte reveló que entre 2016 y 2017 se recibieron dos denuncias que alertaban sobre la posible mala atención hacia la adolescente de 16 años, quien padecía una discapacidad. Sin embargo, en ese momento no se tomaron medidas ni se procesó a la pareja. Las investigaciones actuales no han mostrado indicios de que el crimen fuera a ocurrir, ya que no existían denuncias recientes ni alertas contra el hombre.