Imputaron a Luis Fernández Albín por las amenazas a la directora del INR, Ana Juanche

El narcotraficante Luis Fernández Albín fue imputado por atentado agravado , luego de las amenazas contra la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche , confirmaron fuentes de la Fiscalía.

Fernández Albín ya está preso, cumpliendo una condena por lavado de activos y narcotráfico . Por esta razón, la fiscal no pidió el cumplimiento de una medida cautelar ni prisión preventiva, tal como informó El País en primera instancia. De esta manera, la pena se dirimirá en un juicio oral y público, salvo que más adelante las partes lleguen a un acuerdo.

La defensa de Fernández Albín, en tanto, apeló la imputación y pidió la reserva del caso.

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En julio de este año el INR había presentado una denuncia contra el delincuente, que escribió una carta con amenazas dirigidas hacia Juanche y otros funcionarios en reclamo por las condiciones de reclusión en las que se encuentra.

La carta, cuyo contenido divulgó Todo se sabe, advertía a los funcionarios que pagarían por sus actos. "Tengo tanto odio contra ustedes que la van a pagar", se leía en uno de los fragmentos.

Fernández Albín se encuentra privado de libertad desde el 20 de diciembre de 2025 bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública.

Cumple una condena de 10 años y tres meses de prisión por los delitos de organización de las actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de activos, tráfico de armas de fuego y porte y tenencia de un arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todos en régimen de reiteración real.

Además de la denuncia penal, el Instituto Nacional de Rehabilitación resolvió aplicarle una sanción gravísima en el ámbito administrativo. Como parte de esa medida, el recluso fue trasladado a un sector de alta contención y vigilancia para el cumplimiento de la sanción.