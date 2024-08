Intendente de Paysandú señaló que Orsi "parece una cumpleañera de 15 haciendo exteriores"

El intendente de Paysandú , Nicolás Olivera , señaló que el candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi "parece una cumpleañera de 15 años haciendo exteriores" y criticó que no hable de propuestas a dos meses de las elecciones.

"Es crítica para los que piensan que eso esta mal. Si usted no habla en campaña, si no se expresa, si no asume compromisos, si donde anda parece una cumpleañera de 15 haciendo exteriores y usted siente que esa es la forma de hacer política... para el candidato Orsi será algo que está bien", respondió Olivera.