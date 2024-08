Luna de miel frenteamplista: Orsi arrancó la campaña en Artigas evocando los "mano a mano" de Tabaré Vázquez

Oddone Gabriel Oddone: "Si la pregunta concreta es dónde me gustaría estar, es colaborando con Yamandú Orsi"

Todo son risas y selfies por doquier. No hay ocurrencia de Orsi o complicidades de Cosse que escapen al minuto a minuto que una nutrida comitiva de colaboradores comparte por redes.

En esta tónica simpática, aunque por momentos chata, empezó la campaña para una fórmula del Frente Amplio que parte hacia octubre con el camino despejado.

Desde que el 30 de junio las internas ordenaron la fórmula, Orsi y Cosse se esfuerzan en demostrar una unidad armoniosa, dejando atrás cualquier resquicio de la polarización por uno u otro que hubo en los últimos años dentro de la izquierda.

“Este país más o menos vota en dos mitades. Hay todo un pueblo esperando nuestro mensaje. Y no es generando el enfrentamiento como vamos a generar la adhesión”, proclama Orsi a los pies del escenario del sencillo cine de Tomás Gomensoro, en Artigas, a más de 600 kilómetros del centro de Montevideo.

Orsi concluye en Gomensoro: “Es justamente diciendo: 'Esta es nuestra propuesta' y que la ciudadanía decida el rumbo que quiere tomar”, y promete que no hará de la campaña “una lucha entre personas”, sino una puja entre “proyectos de país”.

El exintendente de Canelones ganó la interna con amplia ventaja sin anuncios concretos de gobierno, más allá de sí manejar que buscará grandes “pactos” o “acuerdos nacionales” en temas como educación y seguridad. Cosse incluso le disputó la elección contraponiéndose como la candidata de las propuestas, a través de un Plan PAÍS con más de 100 medidas para la gestión.

Orsi siempre mantuvo que la “campaña de propuestas” sería después de junio, con un plan de gobierno que baje a tierra los marcos generales del programa frenteamplista. El candidato niega a El Observador que la suya vaya a ser una campaña “aburrida” de no cometer errores: “Decidimos salir a la cancha a hablar directamente con la gente. Ahí te dicen de todo. Va a llegar el momento donde va a haber un plan, y ahí va a haber propuestas bastante concretas”.

Ni en el anfiteatro de Brum, ni en el cine de Gomensoro se llenan todas las butacas en los encuentros con los locales. Para algunos es señal de que “no hay clima electoral”, pero para otros la concurrencia “es un montón” dado el frío y la magnitud de esos pueblos. El acto nocturno en Bella Unión sí será a sala repleta. Cosse dirá sobre la noche que “si algo no hubo en esta recorrida fue apatía” y Orsi destacará que pese a la caída en la participación de las internas “el uruguayo es votador y le gusta”.

- ¿Quedó atrás aquello de “hacer temblar las raíces de los árboles” con las propuestas?

- No es malo ese concepto, eh. No, a ver, la pólvora está inventada. Hay que llevar políticas que cambien el rumbo de lo que hoy está pasando, pero en base a lo que ya existe en la sociedad. Por supuesto que en algunos temas, como en la ciencia y la tecnología, habrá que ser bastante disruptivos.

Al frente del armado del plan de gobierno quedó el responsable de la Comisión de Programa, Ricardo Ehrlich, flanqueado por equipos de cada integrante de la fórmula: Patricia Kramer por el lado de Orsi y la senadora Silvia Nane de parte de Cosse, según dijeron a El Observador fuentes políticas.

unnamed.jpg Yamandú Orsi y Carolina Cosse reunidos en la sede de UTAA en las afueras de Bella Unión

Camino despejado

Orsi tampoco ha tenido necesidad de marcar él mismo la agenda, con un Frente Amplio que desde el primer semestre del año pasado sostiene una intención de voto del 43%, según la última encuesta de Equipos. La consultora informó el viernes que, sin ser una ventaja “muy amplia” y todavía con un 15% de indecisos, la izquierda está “significativamente mejor” que cuando despuntaba la campaña de Daniel Martínez hace cinco años, al punto de estar liderando sobre la coalición.

En esta buena racha inaugurada por la votación en las internas y el anuncio de una fórmula de unánime respaldo esa misma noche, el Frente encontró la salida definitiva a un tema incómodo sobre el que hacen mella sus adversarios: el plebiscito de la seguridad social.

Mientras Cosse y Orsi recorrían juntos el carenciado barrio de Las Piedras en que la histórica Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) tiene su sede, las redes de la candidata a vice divulgaron una extensa carta en que –además de ponderar la capacidad de movilización de la izquierda y justificar su decisión de haber firmado para avalar la discusión- confirmó que no apoya el plebiscito.

Pese a que sus principales aliados –el Partido Comunista y el Partido Socialista- sí militan por esa reforma, a partir de ahora el Frente puede esgrimir que su fórmula ya ha fijado su posición en contra.

Al ser consultada en conferencia de prensa en Bella Unión, Cosse adujo que no ingresa “en el punto y coma” de lo que postula la papeleta, sino que no la respalda por la falta de “consensos” dentro de la izquierda.

El Secretariado Ejecutivo del Frente dilató durante casi dos meses una resolución a priori previsible de volver a conceder libertad de acción, como ya lo habían hecho durante la recolección de firmas.

Según reconstruyó El Observador, antes de publicar su declaración esta semana la cúpula de la Huella de Seregni enfrió el tema por dos razones: para no desviar el foco de las complicaciones de los blancos entre su fórmula y el escándalo de las horas extra en Artigas –bajo la máxima napoleónica de no interrumpir al adversario mientras se equivoca-, y con el fin de dar margen a Orsi y Cosse para que lo resuelvan sin chisporroteos.

La candidata a vice había pedido por su parte “tiempo” al comando para masajear el tema con sus aliados de mayor confianza.

“El mano a mano, compañero”

De caravana con una docena de autos temprano por Brum primero y por Gomensoro hacia el mediodía, aparece el recuerdo de que la última visita de campaña la hizo Tabaré Vázquez en 2014. Todas las anécdotas reviven el calor que pesaba entonces sobre la zona, acostumbrada a ser la más cálida del país. En la mañana del viernes, mientras Orsi y Cosse son arropados por el calor militante, casi nadie camina por las calles tras el frío de la noche.

Orsi sostiene en Gomensoro que les “interesa bastante más todavía” visitar “aquellos lugares donde” la votación del Frente “históricamente no ha sido alta”. En la plaza se saluda con el exalcalde Luis Gutiérrez, un nacionalista que se peleó con el oficialismo de Valentina Dos Santos y Pablo Caram y que semanas atrás salió en un reportaje de El País cuestionando el programa “Vale Emprender”. En el MPP saben que el dirigente está orejeando para conseguir un nuevo aliado, y el acercamiento a Orsi es parte de la jugada.

“Es el mano a mano, compañero”, citará Orsi por la noche al fallecido Tabaré Vázquez. “Salimos a trillar el país como él nos enseñó”.

La fórmula desembarca a pocos días de las renuncias de Caram y Dos Santos a la intendencia y al Partido Nacional tras ser condenados por la asignación irregular de horas extra a correligionarios, episodio al que el candidato blanco Álvaro Delgado atribuyó en su totalidad la baja en las encuestas. Una reciente encuesta de la consultora litoraleña Ágora determinó que la izquierda está primera en intención de voto con el 29%, ante el desplome de los blancos y la “desaprobación” mezclada con “incertidumbre” que se reflejan en el aumento de indecisos o de un 11% que quiere votar anulado o en blanco.

En la conversación informal de dirigentes locales entre paradas mencionan que los artiguenses se han “acostumbrado a los caudillismos” y a que “les resuelvan en el momento” los problemas. También dicen que mientras el Frente hace caravanas con una docena de autos y recoge algunos saludos desde las casas a los bocinazos, los blancos saben montar shows con los artistas del momento.

En la izquierda persisten algunas mañas involuntarias que escapan a los candidatos, como el parlante que en el centro de un casi desierto Baltasar Brum anuncia la llegada de la fórmula a todo volumen con “Canción a Montevideo” de Mauricio Ubal y “Montevideo” de Agarrate Catalina. La anécdota se subsana cuando por la noche, para el acto de cierre en Bella Unión, llevan a Sonido Profesional.

Rara vez Orsi o Cosse harán referencia al caso Caram durante el día. El candidato sí vuelve a machacar en la “honestidad” de su eventual gobierno y le pide a sus correligionarios que les hagan “tirón de orejas” cuando las cosas no funcionen. “Nosotros vamos a tener que ser implacables con nuestra gente para que no se caiga en los mismos errores que históricamente se ha caído en muchos lugares del país”.

“Compañero, tenemos que ir redondeando que hay más gente para hablar y tenemos otra reunión”, es una constante escuchar a lo largo del exigente cronograma de encuentros locales.

Orsi suele llevar la voz cantante para hacer preguntas: quiere saber “qué oficinas” funcionan en Brum, cuáles son los prestadores de salud para Gomensoro, cuántos son los productores en la plantación de azúcar de Bella Unión.

En un anfiteatro de Gomensoro reconoce ante un lechero y un vecino que reclama por la falta de mano de obra que “hay una producción nacional que históricamente ha andado y que va a seguir andando” en rubros como el del arroz, la carne y la lechería, pero que hay “otro tipo de producción que sin un sostén mínimo del Estado no existe”. “Alur es un ejemplo de eso. Las exoneraciones a distintas actividades son otro. El que venga a decir que el Estado no puede sostener está equivocado, porque en todos los gobiernos hay cosas que se han mantenido con las exoneraciones. (…) La caña de azúcar es un tema estratégico, por eso los gobiernos no le sacan la silla”.

En el carenciado barrio de Las Piedras en las afueras de Bella Unión, la palabra en boca de militantes locales es la de la “mística”, a la salida del encuentro de la fórmula con la UTAA.

Los “peludos” hablan de a pie, en cuclillas, o sentados sobre el casco de una moto. Denuncian que los productores de caña “se llenan los bolsillos de plata” mientras lo de ellos “es puro sacrificio y dolor”, que la paga no alcanza “ni para tener $5 mil para un surtido” al fin de la semana. Los cañeros están en preconflicto mientras buscan negociar un nuevo convenio colectivo. Un militante se emociona hasta las lágrimas al pedir a la fórmula que “escuchen a esta gente”.

Desde el segundo piso cuelga el retrato de un veterano Raúl Sendic Antonaccio.

A pocas cuadras, una cuadra prolijamente refaccionada por la comuna exhibe en un cartel, no la firma de la “Intendencia de Artigas”, sino la de la “Administración Pablo Caram”.