Investigan si triatleta argentino que murió en Punta del Este fue golpeado por una moto de agua

El triatleta argentino Federico Foster, de 47 años, despareció en Punta del Este, a donde llegó para competir en el tradicional Ironman 70.3 que se disputará en el principal balneario del país este domingo.

En el cierre de sus entrenamientos para la dura competencia de triatlón que consta de natación en aguas abiertas (1.9 km), ciclismo (90 km) y atletismo (21 km), el deportista se metió a nadar en la playa Mansa este jueves, donde fue visto por última vez a la hora 17:00.

Como informó El Observador, ante la alarma, efectivos de Prefectura iniciaron un operativo intensivo de rastreo, al que se han sumado en la mañana de este viernes guardavidas y voluntarios de otras fuerzas locales.

Federico Foster, deportista de resistencia

Para realizar un Ironman 70.3 se necesita una estricta preparación y conocimiento de las tres disciplinas que forman parte de la prueba, como de las transiciones que implican pasar del nado a la bicicleta al salir del agua y de la bici a la media maratón final, tramos que también se entrenan para evitar complicaciones con la indumentaria y evitar la pérdida de tiempo.

Por eso la desaparición de Foster llama la atención ya que era un deportista con reconocida trayectoria en pruebas de resistencia, según informaron medios de Pergamino, de donde era oriundo.

El triatleta tenía entre sus principales logros ser finisher de cuatro Ironman en Brasil y haber logrado la clasificación a tres mundiales Ironman, pruebas que se realizan una vez al año y a las que se clasifica logrando determinados rendimientos en las distintas competencias que dicha franquicia deportiva realiza en distintos puntos del mundo.

Con respecto a la natación, Foster también era un destacado nadador en aguas abiertas con títulos importantes. Fue ganador del maratón acuático Villa Urquiza-Paraná, con una distancia de 21 kilómetros, y fue tercero en el Sudamericano Máster de natación en 2013 en la prueba de 200 metros libres, según informó La Opinión de Pergamino.

En lo que respecta al running, el año pasado, en el mes de noviembre, cumplió el sueño de correr la Maratón de Nueva York, para muchos la más importante del mundo y una de las selectas seis "Majors" junto a las de Boston, Londres, Berlín, Chicago y Tokio.

"Es como correr 42 kilómetros en el Maracaná", dijo a La Opinión Foster, quien se define como "alguien que vive y siente el deporte".

Además, en ese entonces manifestó cuáles serían sus próximos objetivos. “Con tantos años en el deporte, lo que busco ahora es una experiencia que me movilice, me gustan los grandes eventos, prepararme bien para competir en algo importante. Por ejemplo, el año que viene ya mandé la inscripción para el Maratón de Chicago así que probablemente iré el año que viene en octubre”.

“Y ahora voy a volver a agarrar la "bici" para ver si puedo en el primer semestre de 2025 correr algún Ironman o Ironman 70.3, prepararme bien para esa carrera”, agregó.

“Lo que mejor hago es nadar”

Foster consideraba que su especialidad es la natación. “Claramente no nací para correr, eso lo tengo claro (risas), todo lo que logré corriendo fue a puro voluntarismo”, dijo en su entrevista con La Opinión tras la maratón de Nueva York.

“La realidad es que si me miro en términos comparativos con otros, lo que mejor hago es nadar, pero me presento como alguien que vive y siente el deporte, que tuvo la suerte de que desde muy chico en su casa se vivió, se respiró deporte”, agregó. “Yo volvía del colegio, entraba a mi casa y mi papá se iba a andar en bicicleta o a correr, íbamos a las carreras, entonces el hacer deporte está muy arraigado en mi origen, en mi vida cotidiana”.

El triatleta también contó cómo es su rutina. “Yo me levanto muy temprano y lo primero que hago es hacer deporte. Un día voy a correr, otro día al gimnasio, otro día nado o pedaleo. Lo siento, no sé si todo el mundo tiene la suerte de llevarlo en las entrañas, el sentimiento de la satisfacción de hacer deporte, de disfrutarlo. Por más que sea una pasada matadora, un fondo kilométrico o en condiciones climáticas muy malas yo lo disfruto mucho. Me dicen ¿cuánto esfuerzo para preparar un maratón? Y la verdad que para mí no es esfuerzo, lo disfruto mucho y me hace feliz”.

Además, Foster destacó la importancia de su familia para su desarrollo deportivo. Sus padres, Eduardo Foster y Adriana Bonjorn, lo iniciaron en las competencias y entrenamientos, mientras que su hermano Patricio dirige el Team Foster Pergamino, con quien incursionó en triatlón.

“Mis orígenes deportivos son en Davreux a los ocho años. Yo hago pasadas desde que tengo 11 años, no es que arranqué a los 40 años, o sea hago lo mismo desde esa edad. Y siempre que me preguntan en cualquier carrera yo les digo que nadaba en Davreux de Pergamino. Empecé con el profesor Guillermo Calcagno, en algún momento me pasaron al equipo de competición después de nadar vestido y unas pruebas locas que te hacían, también tuve como "profes" a Fernando de Mayo y después a Ariel Pelayo Rodríguez. Siempre me mantenía físicamente, hasta que me fui a estudiar y ahí arrancamos con mi hermano Patricio a hacer triatlón, pero siempre me gustó el deporte y es la parte central de mi vida”.