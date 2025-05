Juan Castillo dijo que las declaraciones de José Mujica sobre el PIT-CNT son "lamentables"

“Las declaraciones son lamentables. No las comparto, yo no pienso eso del movimiento sindical”, agregó el secretario de Estado en declaraciones consignadas por Telenoche (Canal 4).

De igual forma, Castillo optó por no confrontar con Mujica y aseguró que no es “juez de nadie”. “No soy quién para juzgar a nadie”, dijo.

El que también cruzó a Mujica fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, Sergio Summaruga.

“Yo realmente no sé qué acto escuchó Mujica. No sé por qué Mujica sale con esta agresividad contra el movimiento sindical, la verdad que todavía no lo entiendo, no sé qué le molestó", indicó.