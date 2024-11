La carta de la hija de un militar procesado por delitos en la dictadura al fiscal Perciballe: "Le conseguimos pruebas pero para usted no fueron suficientes"

Indicó que consiguieron pruebas como "una sanción a un subalterno por falta de control con un prisionero" o "un informe que si bien no tiene firma, coincide con muchos de los hechos que si se pueden probar", entre otras, pero lamentó que para Perciballe "no fueron suficientes".

relaciones internacionales Lacalle Pou pidió "no bajar intensidad" en reclamos sobre "dictadura que insiste en atropellar todo" en Venezuela

"Fueron suficientes para plantearse una HIPÓTESIS (sic) de que a Garciacelay se le debería tipificar en el mejor de los casos el delito de Encubrimiento... Y cito palabras textuales de su acusación... pero no solo usted no investiga ni ahonda en esa hipótesis, sino que acusa a mi padre por Homicidio y le pide 20 años", criticó la mujer, quien no sabe como el fiscal puede "dormir tranquilo".