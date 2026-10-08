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Justicia condenó al "Betito" Suárez por varios delitos a casi cuatro años de cárcel: firmó el acuerdo porque era "beneficioso", dijo su abogado

A esta condena se le deberá descontar el tiempo que lleva en prisión preventiva; había sido imputado a fines de abril por lavado de activos

8 de octubre de 2026 16:31 hs
Betito Suárez a la salida del juzgado

Betito Suárez a la salida del juzgado

Foto: Daniel Castro

La Justicia condenó a Luis Alberto Suárez, alias "Betito", por varios delitos a tres años y ocho meses de penitenciaría, a la que se le deberá descontar el tiempo que ya lleva en prisión preventiva, según el fallo al que accedió El Observador.

Ahora, en tanto, fue condenado por posesión de drogas, lavado de activos, uso de un documento o ceertificado falso y estafa.

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Rafael Silva, abogado de Suárez, dijo en rueda de prensa a la salida de la audiencia que el delincuente aceptó el acuerdo con la Fiscalía después de "varios meses de negociación" porque entendió que era "beneficioso para su persona".

Además de la pena de penitenciaría, se dispuso "el decomiso de una suma de dinero inferior a los $10 mil", además de "algún vehículo".

Silva recordó que el "Betito" fue detenido con una "suma próxima a los 10 o 12 gramos de diversa sustancia estupefaciente", pero indicó que "es consumidor".

"Lleva cumpliendo prácticamente un año de preventiva, seguirá cumpliendo el saldo de la pena y en la oportunidad correspondiente haremos las gestiones para que pueda obtener los beneficios que le otorga esta pena que se le ha impuesto", agregó el abogado.

Suárez había sido detenido en noviembre de 2025 en el marco de la Operación Iro, en la que el Ministerio del Interior apuntó a desmontar el clan familiar que lidera este delincuente en el barrio Cerro de Montevideo.

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