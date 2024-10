La pelea de la fiscal Flores por el celular de Astesiano: apeló decisión del juez de entregárselo porque es prueba de "nuevos delitos"

En la audiencia Flores dijo que “sin duda la pericia no se va a hacer porque la Fiscalía no aportó el presupuesto para verificar si esto que el señor dijo, el propio Astesiano, es verdad o no" y por eso aseguró que "el celular se convierte en un objeto de delito". "Con ese celular se cometió un delito que eventualmente podría haber sido un encubrimiento o no”.

En respuesta a los defensores de Astesiano presentes en la audiencia, Ignacio Durán y Pablo Donnángelo, que alegaron que al celular se le hicieron tres pericias y su contenido está en poder de la Fiscalía, Flores respondió que “necesita” tener el aparato “por si algún defensor pone en duda esas pericias y corresponde hacer una nueva pericia de corroboración”.“Claramente, sería una debilidad total en una investigación que se diera esa situación”, agregó.

También cuestionó el argumento de los defensores sobre que al pedir retenerle el celular no se lo estaba impidiendo rehacer su vida luego de cumplir la condena, ya que fue recientemente liberado por la Justicia. Flores dijo "quién sale a la prensa es Astesiano", entonces "decir que no pueda rehacer su vida porque hay un celular incautado, me parece que no corresponde y que no hay un equilibrio en los motivos".

Defensa de Astesiano pidió la audiencia para que Flores aclare

Como informó El País, Flores dijo que Astesiano “no es, en este momento, ni lo va a ser, de interés para la Fiscalía”. También dijo que si bien cuestionó el acuerdo abreviado que la entonces fiscal Gabriela Fossati (hoy devenida en política que apoya al candidato Andrés Ojeda luego de un breve pasaje por el Partido Nacional) celebró con Astesiano por ser "totalmente defectuoso", "apurado" y por dejar afuera "hechos graves", no indagará al excustodio por otros delitos.

9791db40-bd53-4984-9765-1ce751344445-jpeg..webp Astesiano durante una de las primeras audiencias judiciales por su caso. Archivo Foto: Dante Fernández, FOCO UY

Durán le refutó: "Si el celular es un objeto del delito, como dice, debió haber sido decomisado en la sentencia. Y si las desavenencias internas de Fiscalía, entre Fossati, Sabrina Flores, existen, existieron, están plasmadas ahí, no atañen al penado Astesiano. Entonces, que hoy me vengan a decir aquí, a dos años que el teléfono celular constituye un objeto de delito, la verdad que para nosotros no nos atañe en lo más mínimo. El teléfono celular fue periciado en tres oportunidades. ¡En tres oportunidades! Es el jefe de los fiscales el que se niega a hacer una nueva pericia. No es ni el doctor Durán, ni Donnangelo, ni Sassón, ni la familia Astesiano”.

La audiencia se realizó justamente a pedido de la defensa de Astesiano, conformada por los abogados Ignacio Durán, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, quienes fueron a retirar el celular luego de que la Justicia de Florida los autorizara pero desde la Policía se les informó que no podían entregárselo porque la fiscal Flores lo había reclamado.

Según se leyó en la audiencia de este martes por parte de la defensa, la fiscal de Florida María Cecilia Peluso les informó que su colega Flores argumentó que no correspondía devolverle el celular porque “aún resta por realizarse una nueva pericia al celular a los efectos de obtener más información útil para proseguir la investigación que podría eventualmente involucrar más imputados y nuevos delitos”.

Los defensores le reclamaron a Flores que aclarara cuáles eran los "intereses superiores al derecho de propiedad” que argumentó para quedarse con el celular. Y le señalaron que "si (el aparato) está inoperante, si está desactualizado, si se prende y tiene acceso a Wi-Fi o no, es un tema que no es resorte de la Fiscalía, ni mucho menos puede ser utilizado como un argumento para ante esa posible colisión de derechos, avasallar el derecho de propiedad de una persona que ya fue juzgada, fue penada, cumplió su condena".

Los argumentos del juez y la apelación de Flores

El juez Ruben Etcheverry le dio la razón a la defensa y ordenó la devolución del aparato a Astesiano al argumentar que el sistema UFED por el cual se extraen los archivos, "extrae tanto los archivos que están en el celular como los que fueron borrados". Añadió que "se forma un árbol por cada archivo y se van extrayendo todos los diálogos, audios, lo que sea y da la garantía además de que a través de un número hash si se llega a agragar un contenido ese numero hash queda alterado y eso quiere decir, es la garantía que justamente ese contenido se cambió".

"El secuestro o incautación de bienes, en este caso de un teléfono celular, implica una medida de intrusiva que restringe la libertad de disposición patrimonial del dueño, derecho de propiedad protegida legal y constitucionalmente. Incluso en el caso de los teléfonos celulares, por su contenido, secuestro o incautación también compromete el derecho a la intimidad y privacidad de la persona afectada por la medida", alegó el magistrado.

Además dijo que la incautación rige desde setiembre de 2022 lo que implica una "desproporción de la medida" por lo que "no parece oportuno mantener su incautación por si eventualmente alguna defensa de otro imputado solicitará examinar el aparato, pues lo que interesa es su contenido y ya se cuenta con él mismo".

La fiscal interpuso la apelación en audiencia y señaló que "no se está efectuando una correcta valoración de lo que supone la entrega del celular en esta instancia se puede llegar a entorpecer la investigación, en caso de que el celular sea devuelto".