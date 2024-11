Lacalle Pou sobre el caso Pluna: "No estamos dispuestos a aceptar la indemnidad"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou , se refirió al arbitraje internacional entre Uruguay y la Latin America Regional Aviation Holding ( LARAH ) y aseguró que desde el gobierno no están "dispuesto a aceptar la indemnidad" solicitada por la organización para los acusados por estafa "especialmente agravada" .

"No estamos dispuestos a aceptar la indemnidad, porque ya no era una negociación económica, aparte decía que a estas cuatro personas las dejamos quietas, sin responsabilidad ", contó durante una rueda de prensa el miércoles.

"Yo no digo que tengan responsabilidad, pero indemnidad no. Porque si sucedió lo que sucedió entre el gobierno de aquella época, entre la empresa Pluna de aquella época, que le costó millones de dólares a los uruguayos, ahora parece que no importa, pero son millones de dólares y además lo seguimos pagando", sostuvo.