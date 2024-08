Ley de medios no se votó y será discutida este miércoles por un insólito error en la Cámara de Diputados

Cuando Rodríguez finalizó su exposición eran las 20:03. Ahí, la presidenta de la Cámara, la frenteamplista Ana Olivera mandó a leer una moción de la colorada María Eugenía Roselló que pedía la extensión de las sesión. ¿Por qué? Porque debía ser levantada a las 20:00.

Pero entonces el frenteamplista Carlos Varela señaló que la moción debía haber sido votada antes de las 20:00 por lo que ya estaba "fuera de reglamento".

Esto disparó las discusiones y Ana Olivera tomó la palabra. "Lo primero que voy a decir es que no lo hice por gusto. Y lo segundo es que cuando me vinieron a decir que eran las ocho, ya eran las ocho y estaba hablando, capaz debí interrumpir", dijo señalando a Juan Martín Rodríguez.

Ahí la frenteamplista Micaela Melgar y el legislador nacionalista Rodríguez se pararon y fueron hacia el estrado de Olivera. Discutieron unos minutos y se retiraron. "Perdón, Juan Martín, no es de pesado. El error fue mío. Lamento que no me hayan informado a tiempo, lo digo con sinceridad. Lo asumo. Levantamos la sesión y nos encontramos a la una de la mañana", aseguró Olivera.

Sin embargo, la sesión del miércoles comenzará con el tratamiento de la Rendición de Cuentas a las 10:00. Ahí se proyecta que se votará una moción para volver a tratar la ley de medios a las 20:00.