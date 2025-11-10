Llamado laboral de Ursec ofrece más de $ 70 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo postularse

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) abrió un llamado laboral que busca completar un cargo de especialista en comunicaciones, destinado a tareas técnicas vinculadas a los servicios de telecomunicaciones.
Se trata de un contrato de 12 meses en régimen de provisoriato, con funciones en Montevideo y disponibilidad para eventuales tareas en el interior del país. Según las bases, tras cumplirse el plazo y si la evaluación de desempeño es positiva, la persona seleccionada podrá pasar a ser funcionaria presupuestada de la Ursec.
El cargo ofrece una remuneración nominal de $ 73.787 por 40 horas semanales, de lunes a viernes.
Las tareas del puesto
Según el llamado, quien resulte seleccionado deberá:
-
Apoyar actividades técnicas relacionadas con los servicios de telecomunicaciones, en línea con la normativa vigente.
-
Colaborar o elaborar informes, estudios y trabajos de campo dentro de su área de especialización.
Requisitos para postularse
Para inscribirse, los postulantes deberán cumplir con las condiciones generales exigidas para ingresar al Estado:
-
Documento de identidad vigente.
-
Tener 18 años cumplidos al cierre del llamado.
-
Ser ciudadano natural o legal, según lo establece la Constitución.
-
Contar con carné de salud vigente.
-
No haber sido destituido de un cargo público.
-
No estar inhabilitado por sentencia penal ejecutoriada.
-
En caso de formación en el exterior, presentar la documentación legalizada, apostillada, traducida y revalidada cuando corresponda.
Además, el llamado establece requisitos excluyentes de formación:
-
Ser estudiante de Ingeniería, opción Telecomunicaciones o Electrónica, de la Udelar, o nivel equivalente en instituciones reconocidas.
-
Ser estudiante de Ingeniería Tecnológica en Electrónica del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU), o equivalente.
Plazo y forma de inscripción
El período de inscripciones ya está abierto y se extenderá hasta el martes 18 de noviembre de 2025.
Las postulaciones se reciben exclusivamente por correo electrónico, enviando el formulario firmado a: [email protected]
Las bases completas están disponibles en el sitio oficial de Ursec.
Para consultas, la unidad habilitó el correo [email protected] y el teléfono 2902 8082 (int. 112).