Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Ursec ofrece más de $ 70 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo postularse

El cargo de Ursec ofrece una remuneración nominal de $ 73.787 por 40 horas semanales, de lunes a viernes

10 de noviembre 2025 - 8:12hs
La Ursec busca a especialista en comunicaciones

Inés Guimaraens

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) abrió un llamado laboral que busca completar un cargo de especialista en comunicaciones, destinado a tareas técnicas vinculadas a los servicios de telecomunicaciones.

Se trata de un contrato de 12 meses en régimen de provisoriato, con funciones en Montevideo y disponibilidad para eventuales tareas en el interior del país. Según las bases, tras cumplirse el plazo y si la evaluación de desempeño es positiva, la persona seleccionada podrá pasar a ser funcionaria presupuestada de la Ursec.

El cargo ofrece una remuneración nominal de $ 73.787 por 40 horas semanales, de lunes a viernes.

Las tareas del puesto

Según el llamado, quien resulte seleccionado deberá:

  • Apoyar actividades técnicas relacionadas con los servicios de telecomunicaciones, en línea con la normativa vigente.

  • Colaborar o elaborar informes, estudios y trabajos de campo dentro de su área de especialización.

Requisitos para postularse

Para inscribirse, los postulantes deberán cumplir con las condiciones generales exigidas para ingresar al Estado:

  • Documento de identidad vigente.

  • Tener 18 años cumplidos al cierre del llamado.

  • Ser ciudadano natural o legal, según lo establece la Constitución.

  • Contar con carné de salud vigente.

  • No haber sido destituido de un cargo público.

  • No estar inhabilitado por sentencia penal ejecutoriada.

  • En caso de formación en el exterior, presentar la documentación legalizada, apostillada, traducida y revalidada cuando corresponda.

Además, el llamado establece requisitos excluyentes de formación:

  • Ser estudiante de Ingeniería, opción Telecomunicaciones o Electrónica, de la Udelar, o nivel equivalente en instituciones reconocidas.

  • Ser estudiante de Ingeniería Tecnológica en Electrónica del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU), o equivalente.

Plazo y forma de inscripción

El período de inscripciones ya está abierto y se extenderá hasta el martes 18 de noviembre de 2025.

Las postulaciones se reciben exclusivamente por correo electrónico, enviando el formulario firmado a: [email protected]

Las bases completas están disponibles en el sitio oficial de Ursec.

Para consultas, la unidad habilitó el correo [email protected] y el teléfono 2902 8082 (int. 112).

