"Lo intentaron ahorcar con una llave mataleón": madre denunció brutal golpiza a su hijo en Barra del Chuy

Una madre denunció en redes sociales que su hijo sufrió junto a un amigo una brutal golpiza a la salida de un boliche en Barra del Chuy , sobre territorio brasileño. El ataque está siendo investigado por la Policía de Brasil , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha a El Observador.

De acuerdo al relato de la mujer, las víctimas se dirigían desde el local bailable a una parada de ómnibus para retornar a sus casas cuando ocurrió la situación .

"Había hablado con mi hijo sobre las 05:00 y estaba todo bien. Pero mientras iban caminando, se acercaron más de cinco hombres y les proporcionaron una golpiza ", contó en un video difundido en primera instancia por Inf Central.

Según esta, quien sufrió la peor parte fue su hijo, a quien "lo intentaron ahorcar con una llave mataleón" .

"A mi hijo, mientras lo intentaban estrangular, le dieron patadas en la cabeza, patadas en los riñones, en las costillas. Estoy hablando de algo serio, estoy hablando de una violencia de tal tamaño con la intención de dañar", dijo y apuntó que el ataque ocurrió entre las 07:00 y las 07:30 horas.

Tras esto, llamó a que si había algún testigo que tuviera material en video del hecho, se comunicara con ella para enviárselo y así recabar evidencias.

"Tanto yo como la familia del amigo de mi hijo hicimos la denuncia como corresponde y esperamos que pueda llegar información, que se puedan tomar las cámaras de seguridad de ese lugar para tomar las acciones legales que corresponden, porque acá no estamos hablando de una pelea normal, estamos hablando de un delito, estamos hablando de personas, hombres mayores de edad que agarraron a dos chicos y les proporcionaron una golpiza", apuntó la mujer, llamada Fernanda.

Finalmente, cuestionó nuevamente la "violencia" ejercida por los atacantes con el fin de "lastimar y quién sabe de llegar a qué con esa violencia".

Una testigo del hecho, llamada Beatriz Techera, brindó detalles del episodio en diálogo con Subrayado (Canal 10) y aseguró que los atacantes "hablaban en portugués".

"Fue bastante complicado. Siete y media de la mañana, unos chiquilines pasaron riéndose y en un momento tomaron carrera y se escucharon gritos. Salimos, miramos hacia la esquina y era una patota", comenzó explicando.

De acuerdo con la mujer, el joven, hijo de la denunciante, cayó al suelo en cierto momento y uno de los agresores "le hizo la llave al cuello y piernas, lo tenía inmóvil". "Entonces yo lo miré y me decía: 'ayudame, ayudame'".

Ante esto, la testigo decidió acercarse a la escena para brindar apoyo al joven y puso su mano entre el "cuello del chiquilín y el brazo del muchacho".

Además, comenzó a decirles a los atacantes que "venía la Policía". En ese momento el hombre apretó "más fuerte", pero luego, ante sus palabras, lo soltó.

"Intenté que se fueran, que lo dejaran. Al momento que estaba diciendo eso en portugués, el tipo se dio vuelta, me miró a los ojos y cerró el puño. Yo le enfrenté la mirada hasta que una muchacha que iba con ellos les dijo: 'dejá, dejá, vamos, vamos...'", mencionó.

Luego de ocurrido el hecho, Techera se puso en contacto con la madre y esta le aseguró que el joven está "bien".

El ataque contra los jóvenes, según informaron fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha a El Observador, tuvo lugar en jurisdicción de Brasil.

La denuncia formal del hecho fue presentada inicialmente ante la Policía Brasileña y, posteriormente, ante Seccional 5 de Rocha.

Al tratarse de un hecho que se desarrolló en territorio brasileño, la investigación será llevada adelante por la Policía de Brasil. "En el marco de la cooperación binacional, daremos todo el apoyo que corresponda", informaron desde la Jefatura a este medio.