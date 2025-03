Lucía Topolansky declaró por sus dichos sobre testimonios falsos en dictadura: no aportó nombres ni "datos útiles"

Según informó la Fiscalía General de la Nación, Topolansky " no aportó ningún nombre concreto ni ningún dato útil para la investigación ".

La ex vicepresidenta había sido citada en calidad de testigo por el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien "hizo hincapié" en la importancia de conocer, en caso de existir, las "pruebas de descargo" que Topolansky conozca, según informó Fiscalía.

"La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘ No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada ", dijo Topolansky.

Un primer pedido de Perciballe de citar a la ex vicepresidenta por este tema había sido rechazado por la jueza Verónica Pena, quien entendió que no existía sustento jurídico para la convocatoria, que tenía un mero fin "aclaratorio" ya que no se mencionaban personas ni lugares en las declaraciones.

Esto luego fue rechazado por un Tribunal de Apelaciones, que avaló la citación en calidad de testigo de Topolansky.

Los dichos de la esposa de José Mujica en Los indomables le valieron el rechazo de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otros actores sociales y políticos, incluso del Frente Amplio.

Topolansky respondió al colectivo con una carta de puño y letra, en la que reconoció el error y dijo hacerse cargo de las consecuencias.

Sin embargo, aseguró que no podía retractarse de lo que había dicho.

"Quisiera decirles en primer término que como el comunicado de vuestra organización espera me llamaré a silencio. No puedo retractarme pues conocí lo que dije", escribió.