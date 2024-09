Luis Lacalle Pou se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas durante la cumbre en Nueva York

POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Lacalle Pou en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, este miércoles POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El mandatario adelantó el fin de semana que aprovechará la ocasión para hablar sobre economía ambiental pero también sobre la crisis política en Venezuela.

Si bien la agenda no está cerrada, hasta el momento el presidente no tiene otras reuniones bilaterales previstas.

Las reuniones de los ministros

Arbeleche, Paganini y Albertoni también mantendrán otras reuniones.

El vicecanciller participó el lunes de la Cumbre del Futuro en la que destacó la reforma de la seguridad social y la transformación educativa, mientras que la titular de Economía estará en varios foros académicos y reuniones exponiendo sobre las políticas llevadas adelante por el gobierno en materia de economía ambiental.

En esos encuentros, Arbeleche expondrá acerca de las acciones de este gobierno que permitieron incorporar los temas económicos a la política ambiental, y también sobre las estrategias de financiamiento sostenible que lleva adelante Uruguay.

A su vez, participará de distintas actividades organizadas por la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ, por su sigla en inglés), la principal coalición internacional de instituciones financieras comprometidas con la descarbonización de la economía.

Además va a participar en el Foro Global Empresarial organizado por Bloomberg Philantropies. También hará la apertura del Wall Street Sustainability Forum, cuyo objetivo es hacer más sostenibles las finanzas y direccionar recursos especialmente al sur para atacar el cambio climático.

Por último, mantendrá una reunión con la subsecretaria general de ONU y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Michelle Muschett.