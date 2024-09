Luis Lacalle Pou dijo que está "re lejos" de la campaña y criticó al FA: "tuvieron presidentes que hicieron política partidaria"

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que en este momento está "re lejos" de la campaña y criticó que la oposición no esté hablando "del tema" del plebiscito sobre la seguridad social.

"No hablé en cuatro años y tantos meses, nunca hablé del Partido Nacional ni de la coalición. No fui a un comité de base o a un local partidario. No hablé de quién tiene que ganar o no tiene que ganar. Se sabe quién quiero que gane, pero no lo hablé. Entonces es hasta gracioso que quienes tuvieron presidentes que hablaron de sus partidos políticos , hicieron política partidaria, cuando en realidad lo que yo voy a hacer es defender una ley" , continuó el presidente.

Luego, Lacalle indicó que desde la oposición "se están sacando el lazo con las pezuñas" y con las críticas sobre su participación "lo que no quieren es hablar del tema".

"Cortan por la tangente, dicen que yo estoy cometiendo una inconstitucionalidad, que dicho de paso que la denuncien si es así, claramente no es. Lo que no quieren hacer es ser responsables. Lo que está faltando acá es responsabilidad", agregó.

Acto seguido, el presidente realizó una comparación entre el plebiscito y una "ortiga": "Si vos mañana tenés un hijo y va a tocar una ortiga, y le decís que no toque la ortiga. Sabés que si toca la ortiga le va a picar, ¿lo dejás en libertad de acción? ¿Qué haga lo que quiera, que toque la ortiga si quiere o no? ¡No! Si tocar la ortiga le va a hacer mal porque le va a picar, le va a arder, no toque la ortiga".

"Si un candidato a presidente de la República, que se supone quiere ser el padre de una gran familia, sabe que si tocan la ortiga está mal, no deje libertad de acción. Jugátela", marcó Lacalle, quien enfatizó que van a "hacer algo" para defender oponerse al plebiscito sobre la seguridad social con su presencia y su imagen.

"Me gustaría que los dirigentes políticos que son candidatos a presidente del país se la jueguen también", enfatizó el mandatario, quien criticó que el Frente estuvo "15 años diciendo que era urgente" una reforma "y no hicieron nada".

En ese sentido, Lacalle Pou recordó la falta de propuestas del partido opositor en la Comisión de Expertos sobre el tema, ni tampoco cuando le llevó el anteproyecto de ley a Fernando Pereira en la sede del Frente Amplio, ni cuando se trató la reforma en el Parlamento.

"Y ahora se dice que hay libertad de acción, y además se dice que se va a convocar un diálogo social. No lo hiciste en 15 años. No lo hiciste cuando el gobierno mandó una ley al Parlamento. Decí qué vas a hacer. Y si van a tocar la ortiga, mi consejo es que hay que jugársela y decir que no la toquen", sentenció el presidente.