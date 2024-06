Manini pidió votar por su sobrino en Montevideo y volvió a generar cruces en la interna cabildante

“Por eso te pido que votes la lista 1850 que orienta Alberto Manini. Esa lista me lleva a mí como primer candidato a la Convención Nacional y representa sin dudas esa Lealtad y Unidad tan necesarias en nuestro partido”, dice la carta.

“Es la primera lista del departamento, me lleva a mí como primer candidato a la Convención Nacional a diferencia de otras y representa sin dudas como ninguna otra esa Lealtad y Unidad tan necesarias en nuestro partido”, decía la misiva que circuló en el departamento del norte. El Espacio de los Pueblos Libres lleva a Eduardo Radaelli en el primer lugar de la lista nacional en Artigas.

La carta, que empezó a circular en Montevideo en las últimas horas, ya generó la reacción del sector liderado por Eduardo Radaelli.

“Ante una nueva intervención del precandidato a la presidencia por Cabildo Abierto, ahora en el departamento de Montevideo, incitando y presionando para votar una determinada lista, las Agrupaciones Departamentales de Montevideo del Espacio de los Pueblos Libres rechazamos esa injerencia y presión indebida”, dice el comunicado de la agrupación.

Tras la carta de Artigas, difundida por El Observador, el sector también había cuestionado a Manini por violar el decálogo del cabildante al pronunciarse por una lista en particular.

Sin embargo, esta movida no solo generó molestia en el Espacio de los Pueblos Libres –el único que compite en Artigas contra la Columna Lealtad y Unidad– sino también en otros sectores que sí disputan la elección en Montevideo. La principal molestia es que pida votar por sus familiares.

En la capital compiten los sectores de Domenech y Radaelli pero también Uruguay en Orden (Silvana Pérez Bonavita) y Primero Uruguay (Martín Sodano).

Guerra declarada

Las referencias a Lealtad y Unidad no son inocentes en la carta de Manini. El senador Guillermo Domenech, que lidera la Columna Lealtad y Unidad, aseguró en X que su sector es "Maninista" y que otros sectores quieren “cambiar el liderazgo del partido”.

Manini y Radaelli, que fueron compañeros en el Ejército y participaron ambos de la fundación de Cabildo Abierto, están distanciados desde hace tiempo y la fundación del Espacio de los Pueblos Libres fue, según sus propios impulsores, para intentar "corregir el camino" de Cabildo y apostar por "liderazgos compartidos".

"Este domingo se juega el liderazgo de Guido Manini al frente de Cabildo Abierto. Todos los que elegimos las papeletas color mostaza y bordó votamos a Manini como primer candidato al Congreso Nacional del Partido, y apoyamos que siga siendo el conductor, guía y líder", escribió Domenech en su cuenta de X.

En el sector de Domenech están tanto Irene Moreira como Alberto Manini.

"Otros cabildantes votan papeletas con los colores blanco y azul, expresan que ´por ahora Manini es el candidato a presidente´, pero no lo incluyen como candidato al Congreso del Partido, porque -legítimamente aunque no lo confiesen- quieren cambiar el liderazgo partidario", disparó en referencia a Eduardo Radaelli, el líder del Espacio de los Pueblos Libres.

En rueda de prensa, en tanto, Manini buscó bajarle el perfil a las diferencias.

“Todas las listas de Cabildo Abierto todas me llevan a mí como candidato. No hubo discusión en ningún momento. No hubo ni amague de haber otra candidatura. Lo demás son fuegos artificiales de una campaña electoral en la que los sectores buscan diferenciarse”, dijo tras un acto el martes por la noche.

En diálogo con En Perspectiva este miércoles, Manini dijo que la reacción de Radaelli fue "poco feliz". "Yo diría que si alguien lleva a alguien como candidato a la Presidencia y lo está cuestionando, o es falso o es hipócrita o es incoherente. Yo no quiero ofender a nadie pensando que hay algo de eso", aseguró.