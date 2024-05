Dirigente del Espacio de los Pueblos libres señala "diferencias" con la estrategia política de Cabildo Abierto y reclama "liderazgos compartidos"

Fue director general de Secretaría del Ministerio de Vivienda durante más de tres años en este gobierno ¿qué evaluación hace de la gestión?

Absolutamente positiva la experiencia personal, porque yo venía de otro medio, lo cual para mí era todo un desafío entrar a manejar nada menos que la Dirección General de Secretaría y en general del Ministerio de Vivienda creo que tuvo una muy buena actuación.

Cuando ustedes asumieron el rezago habitacional era de unas 60.000 y 70.000 viviendas ¿Lograron reducirlo?

Oficialmente no se puede hablar de números concretos porque la información proviene de los censos nacionales, pero tampoco es clara la información. Porque a veces también había una ocupación de viviendas en mal estado y eso no se consideraba, también el compartir, a veces el número de familias o de personas que convivían en una misma vivienda también hacía que fuera un lugar vulnerable. Entonces, había un déficit habitacional, que existe hasta el día de hoy, y la administración en la que yo participé tuvo algunas ideas.

Primero no se dejó de atender ninguno de los programas. Al revés, al programa de cooperativas se le dio un incentivo especial. Se bajó la tasa de interés de la cooperativa que era un reclamo que venían haciendo hacía 11 años y ninguno de los gobiernos anteriores lo había atendido. Después aparece el Plan Avanzar que eso tiene vida aparte, pero dentro de los programas normales hubo la creación de un plan que para mí fue fundamental e increíblemente es un plan que no se ha promocionado mucho, que es Entre todos sueños en obra.

¿Por qué fue fundamental?

La idea la planteó antes de entrar a la administración el que iba a ser el subsecretario, Tabaré Hackenbruch. Consistía en promover la construcción de viviendas bajo el paraguas de vivienda promovida, un programa que benefició fundamentalmente a los obreros de la construcción y a los promotores, pero que no favoreció a la población. La forma de favorecer a la población con déficit de vivienda que encontramos era que el Ministerio se involucrara en la construcción, poner un tope de precios y establecer una compensación económica no reembolsable de hasta el 30% del valor de la cuota o del capital, y el Ministerio participaba con un porcentaje como asociado al promotor y cuando se comercializaban las unidades tenía el retorno de la parte del porcentaje que le correspondía. Cuando pasó al Ministerio de Economía encontró que eso podía perjudicar las cuentas nacionales y la opción que se encontró fue que se entregara en sustitución a lo que era antiguamente la coparticipación, se le daba un sistema de garantía, un SIGA específico para ese programa pero sí se mantuvieron dos cosas que para mí son básicas de esto: el tope de precios y a su vez se mantuvo el subsidio y no era revisable.

Decía que no se había promocionado, ¿hubo errores en la difusión del programa?

Un poquito antes de que yo me fuera, en mayo del año pasado, llamamos a interesados para realizar una encuesta para saber en qué medios nos convenía difundir esto. La hizo Equipo Consultores. Ahí marcaba cuáles eran los lugares que nos convenían más. Y ahí quedó yo no sé si después que me fui, supongo que sí, porque de hecho la gente está adquiriendo. Eso para mí fue algo nuevo novedoso y estaba orientado desde primer día a lo que nosotros le decíamos la franja olvidada. Porque en el tema vivienda había dos áreas que estaban atendidas. La vivienda promovida atendía con exoneraciones impositivas muy grandes a los promotores privados y por otro lado las franjas más vulnerables estaban atendidas por el Plan Mejoramiento de Barrios, por el Plan Juntos y después se vino a sumar el Avanzar, pero quedaba en el medio toda esa franja de gente que tiene dinero para pagar un alquiler, pero no tiene capacidad de ahorro, y además no tiene garantías. Entonces ahí era donde estaba orientado.

Mencionaba el Plan Avanzar. La gran novedad fue que tuvo una inyección de dinero grande. ¿Se logró bajar esos recursos para que tuvieran resultados en el territorio?

En el momento que me fui, la etapa en que estaban era la firma de los convenios. Tiene varias aristas positivas más allá del objetivo propio. El objetivo propio está fuera de discusión: no puede haber uruguayos que están viviendo en esas condiciones. Pero además tenía otros objetivos paralelos, que también eran positivos. Por ejemplo, que varios planes se concentraron para apoyar el Plan Avanzar. Lo que hizo muy inteligentemente fue los convenios con los departamentos, porque ahí diluye el peso de la responsabilidad, pero se la pasa a los departamentos y las intendencias tienen la posibilidad de estar arriba de la situación para apurarlo y para que salga como se planificó. Entonces, por ese lado creo que tiene aspectos positivos por todos lados.

Después los recursos no alcanzan, eso sí está más o menos evaluado y estamos hablando de más de US$ 2.000 millones para dar una solución definitiva al tema de asentamientos. Además de recursos, se precisa la acción decidida de las intendencias de no permitir nuevos asentamientos. Creo que se están atendiendo, en un universo que está calculado en algo más de 200 mil personas, a 70.000, 80.000. No es poco.

Pasó un año de su salida del Ministerio de Vivienda, ¿por qué decidió renunciar?

Yo en su momento lo que planteé oficialmente eran razones estrictamente personales. Después un periodista me llamó y reconocí que era por otra cosa. El subsecretario de Defensa y yo participábamos en una comisión ad hoc dentro de Cabildo de vivienda, pero orientado a darle un tipo de apoyo o beneficio a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Para eso confeccionamos un convenio que preveía ser firmado por el Ministerio de Vivienda, por el de Defensa y homologado por el presidente de la República. Lo hicimos, lo presentamos a la ministra en su momento y a Manini, fue aprobado. A partir de ahí empezamos las negociaciones oficiales con el Ministerio de Defensa, que llevaron nueve meses. Se llegó a un acuerdo de un texto definitivo que tenía varios beneficios para los integrantes del Ministerio de Defensa, en actividad, en retiro, pensionistas y jubilados, y un día yo me enteré que la ministra dispuso otro convenio y cayó el convenio que había elaborado con Elgue y ahí di un paso al costado porque consideré que no había sido tenido en cuenta, ni siquiera me informaron. Al final después entró Lozano como ministro y se firmó el convenio inicial.

¿Pero fue lo único o hubo otras diferencias?

No, fue eso. Yo en eso sentí que había sido menospreciado el trabajo pero aparte lo

que más me llamó la atención es que me enteré de casualidad, porque me enteré cuando devolvieron el segundo convenio porque no lo aceptaban.

Usted se fue un poco antes del episodio de Irene Moreira, donde se entregaron viviendas de forma irregular ¿Qué análisis hace de ese episodio y de cómo se resolvió?

Para mí se resolvió bien. El ministro Lozano hizo lo que correspondía. Con respecto a la investigación administrativa, que no tengo ni idea qué es lo que dice más allá de lo que se ha difundido en la prensa, conozco tanto la instructora de la investigación como la jefa de Jurídica y conociendo a las personas estoy seguro que lo que se actuó fue absolutamente correcto y no fue influido por ninguna situación extraña. Después con respecto al hecho en sí, me parece que la ministra fue mal asesorada, la llevaron por un camino que no tenía amparo legal.

¿Y la reacción de Cabildo en ese momento? Fue una defensa cerrada

No la comparto para nada, absolutamente desmesurada

Usted es el presidente del Comité de Ética de Cabildo Abierto, ¿cree que este caso tendría que haber pasado por esa órgano?

Sí, debería haber pasado, pero el Comité no puede actuar de oficio. El comité actúa por mandato de la Junta Nacional. Cualquiera puede presentar una denuncia, incluso puede presentarla en el Comité de Ética, pero lo que tiene que hacer es pasar esa denuncia a la Junta Nacional y ella nos mandata a que actuemos. Yo pregunté incluso si en la Junta Nacional se había tratado, me dijeron que no.

Dice que el episodio se resolvió bien. La investigación era bastante más dura con Moreira de lo que decía la resolución de Lozano que sobre todo apuntaba a los funcionarios y aunque finalmente no se los sancionó....

Yo tengo una visión distinta.

¿Cuál es su visión?

Todo el mundo entendió que él quiso apuntar a la responsabilidad del funcionario. Yo creo que lo que quiso hacer es proteger a los funcionarios que estaban involucrados. Porque la resolución, esa sí la leí, lo que dice es que en el caso de ser responsables, la sanción no podría superar la observación. Entonces yo creo que ahí lo que hizo fue blindarlo. Lo entendieron como que apunta contra el funcionario y no, porque de un sumario puede salir hasta la destitución. Creo que ahora ya se decidió que no había sanción de ningún tipo.

Y sobre que con la ministra era más dura no sé porque yo te digo la verdad yo en un momento pensé en hasta hacer un pedido de acceso a la información pública porque como los hechos se dieron cuando yo estaba como director de Secretaría quería leerlo porque quería saber también en qué parte estaba yo de todo eso.

¿A usted no lo citaron?

No. Por eso dije al principio que estaba mal asesorada, no sé si inocente o intencionalmente. Yo me entero de la posibilidad de entrega de viviendas porque me llega una circular que dice que para la entrega directa de viviendas el protocolo ahora es la secretaría de la ministra y la Dirección Nacional de Vivienda. La Dirección Nacional de la Secretaría desaparecía del trámite. Yo cuando leí la circular dije bueno acá me dejaron afuera de este trámite pero no pensé mal, pensé que era que querían agilitar los trámites.

¿Quién cree que asesoró mal a la ministra?

Vamos a suponer que no fue intencionalmente. Creo que parte de la Dirección Nacional de Vivienda.

Ahí estaba Jorge Ceretta

Sí, que es muy amigo de la ministra, no creo que le hubiera hecho algo para perjudicarla pero creo que fue más un tema de mal asesoramiento y de no salir de esa burbuja, creo que si la situación hubiera salido de esa burbuja, hubiera habido otras opiniones.

Usted es parte del Espacio de los pueblos libres, una agrupación nacional de Cabildo Abierto creado hace unos meses ¿qué buscan con este sector?

La razón de ser fue que nos empezamos a dar cuenta que mucha gente estaba desilusionada con Cabildo y se empezó a alejar o empezaron a ser hipercríticos. En el momento en que empieza a surgir la crítica a Cabildo, la desilusión, la solución fue vamos a hacer una agrupación nacional y vamos unirnos todos los estamos pensando que esto necesita una corrección de camino y vamos a ver si nos apoyan. Radaelli fue el alma máter de eso y una cantidad de agrupaciones se volcaron al Espacio de los pueblos libres. Hay otras agrupaciones nacionales que están en carrera y nos vamos a medir en las elecciones internas.

¿Cuál es la corrección de camino que hay que hacer en Cabildo?

Yo lo que corregiría de Cabildo es mayor participación de los órganos, valga la redundancia, orgánicos del partido. Que las decisiones, las estrategias políticas o lo que se quiera, no sean de forma personal o consultados órganos que no son los establecidos estatutariamente. Para resumírtelo, realzar la Junta Nacional y los cabildos departamentales, esas dos organizaciones tienen que ser partícipes directos y permanentes de las decisiones que les competen, deben tener voz y voto.

Por lo que dice y también viendo las diferencias que El Espacio de los Pueblos Libres ha marcado, que incluso en algún momento manejó presentar una precandidatura propia en las internas…

Nunca. No estuvo sobre la mesa

Pero había gente que quería que Radaelli fuera precandidato

Gente que le decía sí. Él desde un principio fue bien claro que nuestro precandidato es Manini

Pero escuchando lo que decía recién, se notan ciertas diferencias con el liderazgo de Manini. ¿Ustedes apuntan por un liderazgo más participativo, menos vertical?

Sí. En El espacio de los pueblos libres lo que nosotros convenimos fue que sean liderazgos compartidos, los liderazgos compartidos son porque en algunos temas hay personas que son más escuchables que otras. No puede ser que sobre la misma persona caiga toda la responsabilidad de decidir todo lo que pasa en todos los aspectos.

Con el liderazgo político de Manini no tenemos ninguna diferencia, con la estrategia política de Cabildo Abierto, sí. Hay diferencias. Nosotros pensamos que algunas cosas deben ser llevadas por otro lado. Por ejemplo, lo de la Ley de Medios. Cuando nos enteramos de eso, nosotros hicimos un compendio de propuestas, y en ese compendio hay una propuesta que dice que en caso de ser aprobado este aditivo, El Espacio de los Pueblos Libres plantea eliminar el aditivo.

¿Por qué?

Porque no tiene contenido fáctico. Es un sinsentido. Lo que creo es que los conceptos que se pusieron en ese aditivo son tan subjetivos que no son medibles, y en el caso que los quieran medir, en qué nivel de nuestro ordenamiento legal lo van a medir, no se entiende, para mí es inexplicable. Ahora está muy de onda decir todo esto no es inaplicable, yo digo que no sólo es inaplicable, para mí es inexplicable. ¿Cómo alguien creyó que eso tenía que estar incluido en la ley? No le encuentro explicación.

Cabildo cuando inició fue muy atacado, fue desproporcionadamente atacado, porque reconozco que atacan a todo el mundo. Pero después de eso yo creo que Cabildo fue bastante inteligente en el manejo con la prensa, pese a que Manini cada tanto salía criticando a medios. Pero este aditivo nos hace retroceder 40 casilleros, nos deja con una imagen que da la sensación de una amenaza solapada, que tampoco va a tener ningún efecto. Pero Cabildo poner ese artículo me parece absolutamente equivocado.

¿Cuál es el objetivo electoral de El Espacio de los Pueblos Libres?

El objetivo hoy es lograr la mejor participación en las elecciones internas y sobre todo actuar como red de contención de la gente desilusionada. Hay que recordar que las elecciones internas pasadas tuvimos 48 mil votos lo cual fue una cosa descollante. Y en el momento de las 48.000 votos fue “bueno este es el techo de Cabildo”. 269.000 después. Entonces la idea es la estrategia paso a paso. ¿Cuál es la mejor participación en la elección interna? Retener a nuestra gente, y darle un objetivo de esperanza, están trabajando en la dirección que yo concuerdo. El hecho de tener una buena votación nos va a permitir tener una buena participación en el Congreso y en el Congreso se definen cosas importantes y nuestra voz va a ser escuchada si tenemos una buena participación. Ahí es donde se define quién es el candidato a vicepresidente/a, quienes son parte del Comité de Ética, la Junta Nacional, la Comisión Fiscal, el programa del partido, todo eso se va a definir en el Congreso.

Manini no tiene competencia en la interna como precandidato, ¿cómo se debería definir esa fórmula? ¿En base a los votos de junio?

Si marcamos la regla de juego antes vamos a quedar embretados. Yo creo que hay que actuar en forma inteligente y pragmática, claro que si hay una votación descollante de un candidato no hay forma de decirle que no, pero si no, todo es conversable. Lo otro es que El Espacio de los Pueblos Libres es absolutamente coalicionista, sin condiciones pero sí con acuerdos. Varios se dan el lugar de decir si este partido no está, no hay victoria de la Coalición Republicana. Eso es verdad en todos los partidos, claro, pero yo le voy a decir algo. Compare 2014 con 2019, el Partido Nacional en el 2019 sacó menos votos que en el 2014, el Partido Colorado en 2019 sacó menos votos, el Partido Independiente sacó muchísimo menos votos. Los únicos dos partidos que sumaron, porque no existían, fueron Cabildo y el Partido de la Gente, que fueron veintipico mil votos. La diferencia en el final fueron treinta y pico mil votos. Entonces yo creo que todos los partidos son necesarios para que gobierne la coalición, pero el partido que es necesario para que gane la coalición es Cabildo. Yo creo que va haber un crecimiento del Partido Nacional, porque estuvo en el gobierno liderando la coalición, pero creo que depende de Cabildo de que gane la coalición republicana o no.