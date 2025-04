Manini Ríos tras cruce por "bombas" en política económica: "Que se encierren mano a mano y se pongan de acuerdo"

Manini Ríos opinó que el asunto debería resolverse dentro del oficialismo antes de que se siga debatido públicamente. "No sé si es real eso de las bombas, me parece que el propio ministro Oddone no dice lo mismo que Caggiani. Que primero se encierren los dos mano a mano y se pongan de acuerdo a ver cuál es la verdadera situación del Uruguay hoy ”, comentó.

El líder de Cabildo Abierto también se mostró preocupado por la utilización de estos temas como justificación para no cumplir con las promesas electorales. “Más allá de que en el área económica nuestro partido no tuvo mayor injerencia (en el gobierno de Luis Lacalle Pou), realmente pareciera que lo que se quiere ahora es armar toda una excusa para no cumplir con todas las promesas hechas en la campaña: que no se va a cumplir con esto o con otro porque nos mintieron y la realidad es otra. Me da la impresión de que se están buscando argumentos para poder decirle a la gente que por esta razón no se cumple”, apuntó Manini Ríos.

“Los montevideanos se merecen una ciudad mucho mejor”

En otra de sus intervenciones, Manini Ríos participó en un evento de apoyo al candidato a intendente por Cabildo Abierto, Roque García. En esa ocasión, expresó: “Creo que hay que buscar los cambios necesarios. Montevideo y los montevideanos se merecen una ciudad mucho mejor de la que tenemos hoy”.

Para el exsenador, la situación de la ciudad es crítica: “Creo que si todo el mundo mirara con objetividad la realidad de esta ciudad y comparara con cualquier otra ciudad, dentro y fuera del país, se da cuenta cómo Montevideo está en un tobogán sin final y cada vez peor, con administraciones que no dan pie en bola, que actúan con desidia, que mal usan los recursos de los montevideanos, no cumplen con las funciones primarias que debe cumplir una intendencia”, agregó.

A juicio de Manini Ríos, Montevideo enfrenta serios problemas: “La ciudad está sucia, el tránsito está mal, hay problemas de iluminación, de todo tipo, que son responsabilidades directas de la intendencia”.