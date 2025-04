Mastropierro apuntó contra la defensa de Penadés: "El que pagará los platos rotos será su cliente con los videos que saldrán a la luz"

Además, en una entrevista con El Observador , la defensa de Penadés se refirió al contenido del teléfono celular de Mastropierro y aseguró que la frase "con pelito no hay delito", que fue incluida en el pedido de desafuero del exsenador, figuraba en una conversación entre la presunta víctima y otra persona. "Lo pedí [el celular] cinco veces a la fiscalía hasta que hicimos una audiencia y la jueza nos da el lugar y hete aquí que cuando revisamos el celular quien le dice eso a un presunto menor es Mastropierro, no es Penadés", expresó la abogada Laura Robatto.

En un comunicado titulado "Mi respuesta a Robatto" difundido por su abogada, Mastropierro sostiene que buscan "desacreditarlo" como víctima en la causa. "Entiendo que no tenga nada para defenderlo y que tenga la necesidad de desviar la atención con parte de mi vida privada faltando a la verdad, l as personas a las que hace referencia en orgías son adultos y los videos están vinculados a mi vida privada y a la prostitución VIP ", expresa el texto.

Según Mastropierro el material de video es "de hace 6 años" y "no configura ningún delito". "No hay abusos ni pagos por actos sexuales, mucho menos violaciones", sostiene.

Además considera que de existir delitos en el contenido de su teléfono "respondería a esos delitos en otra causa y en otro momento". "La invito a que se ocupe de su defendido, y denunciar donde crea conveniente lo que a su juicio configure un delito pero no le voy a permitir que me difame y perjudique, me consta que el contenido sexual de mi celular fue compartido a periodistas y algunos medios de comunicación, algo que no tolero ni voy a permitir", sostiene Mastropierro en el comunicado y dice que "en las próximas horas" interpondrá una denuncia contra la abogada por divulgación de imágenes con contenido íntimo sin su autorización.

Por otra parte, Mastropierro hizo una advertencia: "Si juega sucio el que pagará los platos rotos será su cliente Penadés con los videos que saldrán a la luz".

"Lleve a Fiscalía lo que considere delito Dra. Robatto, no a la prensa. No creo que a usted ni a su cliente les guste que la prensa vea videos donde no sale muy favorecido y en situaciones bastante comprometedoras", concluyó.

La fiscal Alicia Ghione enfrenta una investigación administrativa sobre su actuación como fiscal de Delitos Sexuales, tras denuncia del equipo de la defensa de Penadés y Mauvezín. Los abogados Homero Guerreo, Laura Robatto y Rossana Gavazzo acusaron a Ghione de haber omitido denunciar e investigar delitos que tenían como víctima a menores, de los que estaría en conocimiento.

Los abogados afirmaron que Ghione “entorpeció” el sistema de justicia penal, luego de descubrir que en un celular que estaba en la carpeta y que perteneció a Jonathan Mastropierro había imágenes de dos menores de 12 años que “realizan ante la cámara actos de naturaleza sexual: masturbación, tocamientos, exigiendo a su vez que los niños lo imiten”.

El fiscal de Delitos Sexuales Maximiliano Sosa indaga la conducta de Mastropierro en relación con esos videos.

Al mismo tiempo, la investigación contra Penadés continúa su curso. En los próximos días, dos nuevas personas prestarán declaración en el marco de la causa. Los nuevos denunciantes son mayores de edad, y aseguran que el exlegislador del Partido Nacional les pagó dinero cuando eran menores a cambio de mantener relaciones sexuales.