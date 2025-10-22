Médica que atiende a la uruguaya internada en Bolivia: "Fue encontrada en la calle en estado delicado"

Yeni Alonso, la uruguaya de 34 años que está internada en Bolivia , "al parecer pasó por un trauma", dijo este miércoles la médica Yanna Moreira, que la atiende en el hospital del pueblo Samaipata.

Según contó en entrevista con Teledía (Canal 4), Samaipata es una "ciudad muy pequeñita" y los vecinos, que "se conocen todos" , les pareció "muy rara la llegada de una carita diferente".

"Muchas personas le habían ofrecido comida, agua, plata, pero se había negado", contó. Además, no hablaba con nadie. "No se sabe de dónde viene y para dónde iba" , indicó Moreira.

"(Alonso) se acercó al hospital y durmió una noche. Pero después se fue. Fue encontrada en la calle en estado más delicado y fue llevada en ambulancia al centro donde permanece internada ", narró.

Sigue sin hablar ni comer y su condición clínica es estable. "Le pusimos hidratación por vía intravenosa. Ayer no quiso tomar agua, hoy día logré que tome un poquito, de a poco le estamos dando agua", contó la médica.

La profesional contó que "aparenta mucha tristeza" y al momento no determinaron si padece una enfermedad mental.

A raíz de la difusión del caso en redes sociales, la Cancillería uruguaya logró ubicar a la madre de Alonso.

"No tenemos más detalles porque ella no puede hablar, no puede interactuar. Por lo tanto va a depender de lo que se hable en estos días con la familia para entender cuál es su situación", dijo en rueda de prensa este miércoles la vicecanciller Valeria Csukasi.