Meteorólogos prevén posibles nevadas en Uruguay por la irrupción de aire polar de esta semana

Meteorólogos emitieron sus pronósticos para esta semana en Uruguay y anunciaron la llegada de la primera ola de frío de 2026 , con una caída de las temperaturas e incluso posibles nevadas en algunas zonas del país durante la semana.

El meteorólogo brasileño Igor Roik señaló a través de su cuenta en la red social X que las temperaturas en Uruguay descenderán en promedio unos 5 °C .

En la misma publicación, indicó que los modelos meteorológicos europeos muestran una alta probabilidad de que se registren episodios de nieve en el país .

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En diálogo con Montevideo Portal, el meteorólogo Mario Bidegain indicó que este fenómeno podría afectar al país sobre la jornada del jueves .

Se espera queda significativa nas temperaturas nos próximos dias em parte da América do Sul. Em muitas áreas valores até 5°C abaixo da média. O modelo europeu indica risco de #neve em pontos do Uruguai, enquanto que o GFS sobre o oceano. pic.twitter.com/r6dZK01lSB

Si bien aclaró que todavía no existen certezas sobre el fenómeno, explicó que la posibilidad está asociada a las condiciones de frío extremo previstas para esos días y que podría darse en zona de serranías.

En conversación con El Observador días atrás, el experto anunció que el frío "más importante del mes" se registraría esta semana, entre el martes y el jueves.

"Posiblemente estemos ante una pequeña ola de frío", sostuvo el meteorólogo en ese entonces.

El meteorólogo Nubel Cisneros también fue consultado en aquel momento por El Observador y coincidió en que la próxima semana podría comenzar un período de frío más intenso.

"Nuevamente tendremos muy bajas temperaturas", aseguró Cisneros, quien no descartó que la situación configure una ola de frío en la región. De acuerdo con su pronóstico, el período más riguroso se extendería entre el martes 23 y el jueves 25 de junio.

El pronóstico de Metsul para esta semana

Según advirtió la firma meteorológica brasileña Metsul, la combinación de un frente frío, la formación de un ciclón extratropical sobre el Atlántico y el ingreso de una potente masa de aire polar generará condiciones típicamente invernales en Uruguay y gran parte de la región.

Los meteorólogos señalan que se trata de la incursión de aire polar más intensa registrada en lo que va del año y que sus efectos se sentirán especialmente entre el martes 23 y el sábado 27 de junio.

El fenómeno estará asociado a una zona de baja presión que comenzará a intensificarse sobre el Atlántico durante este lunes.

De acuerdo con Metsul, el sistema evolucionará rápidamente hasta transformarse en un ciclón extratropical que se desplazará al este de Uruguay y Argentina durante el martes.

La profundización del ciclón favorecerá el ingreso de vientos fríos desde el sur y el suroeste sobre Uruguay, impulsando el avance de la masa de aire polar y provocando un marcado descenso de las temperaturas.

Antes de la llegada del aire más frío, un frente frío avanzará sobre la región, provocando inestabilidad y precipitaciones.

El sistema frontal es el responsable del cambio de masa de aire que comenzará a notarse desde este lunes, con abundante nubosidad, lluvias aisladas y un progresivo descenso térmico.

Metsul sostiene que esta será la irrupción de aire frío más fuerte del año hasta el momento, superando los episodios registrados durante mayo y junio.