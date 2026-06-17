"Re frío": meteorólogos alertan por lluvias en las próximas horas y posible ola de frío la semana que viene

Luego del reciente repunte de las temperaturas tras un comienzo de semana marcado por el frío, meteorólogos advirtieron por la llegada de precipitaciones en los próximos días y anticiparon la posibilidad de una ola de frío para la semana que viene.

"En el corto plazo, entre jueves y viernes, tendremos el ingreso de un frente frío" , anunció el meteorólogo Mario Bidegain en diálogo con El Observador.

Este sistema provocará lluvias y lloviznas en todo el país desde las últimas horas del jueves y hasta la mañana del viernes. En Montevideo, según estimó, se acumularán entre 15 y 20 milímetros de lluvia , mientras que en la zona este los registros podrían alcanzar los 50 milímetros .

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"Luego comienza a mejorar en la tarde del viernes" , señaló Bidegain, quien agregó que hacia esas horas volverán a aparecer períodos de sol.

La situación provocará un descenso de las temperaturas, aunque inicialmente será moderado. Para el fin de semana se esperan máximas de alrededor de 13 °C y mínimas de entre 5 °C y 6 °C.

Sin embargo, el episodio de frío más intenso llegaría algunos días después. "El frío más importante del mes" se registraría entre el martes y el jueves de la próxima semana. "Posiblemente estemos ante una pequeña ola de frío", sostuvo el meteorólogo.

Consultado por El Observador, el meteorólogo Nubel Cisneros coincidió en que las condiciones del tiempo comenzarán a desmejorar durante el jueves. Según indicó, las precipitaciones se mantendrán hasta las primeras horas del viernes.

"Ese día amanece con lluvias y luego mejora rápidamente. Después vuelve a ingresar frío", afirmó. Además, adelantó que el descenso térmico persistirá durante el fin de semana y que la próxima semana podría comenzar un período de frío más intenso.

"Nuevamente tendremos muy bajas temperaturas", aseguró Cisneros, quien no descartó que la situación configure una ola de frío en la región. De acuerdo con su pronóstico, el período más riguroso se extendería entre el martes 23 y el jueves 25 de junio.

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis realizó una proyección similar durante una entrevista con Informativo Sarandí.

Ramis también prevé lluvias entre el jueves y el viernes, seguidas por un marcado descenso de las temperaturas.

En referencia a la próxima semana, fue contundente: "Va a estar re fría", dijo el especialista.

Incluso apeló al humor para resumir el panorama: "Abriguen bien a los pollitos", bromeó.

Según explicó, el enfriamiento estará asociado al ingreso de un sistema de alta presión, una situación que además podría favorecer la ocurrencia de heladas en distintas zonas del país.