MPP plantea "avalancha" de trabajos voluntarios bajo la "bandera del Pepe Mujica"

“Vi a otros queridos compañeros que se gastan el sábado y el domingo para dar una mano y mejorar los ranchos de gente que está en la miseria, no cobrando nada, juntando materiales viejos, de acá y de allá, poniendo una chapa o haciendo un piso a puro corazón”, proclamaba José Mujica en noviembre del 2023. “Nadie se acuerda, pero está lleno de voluntarios que dan una mano aquí y allá, que no cobran nada, en un mundo tan profesional y tan lleno de egoísmo, y pensé pa´ mis adentros, pa´ hacer un homenaje pa’l trabajo voluntario por nuestro país”.

Pintadas en la sede del MPP tras la muerte de José Mujica Pintadas en la sede del MPP tras la muerte de José Mujica Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP

Consultado para esta nota, el exsenador Charles Carrera se limitó a decir que “Pepe y Lucía” han encomendado al sector “un trabajo social muy fuerte”, pero que aún debe profundizarse un “plan de desarrollo”. El MPP tratará el sábado un balance electoral y sus perspectivas en adelante, en las que se incluye su despliegue en territorio.

Mujica “se fue tranquilo de que su lista fue la más votada de la historia”

Casi como un mantra, la camada del mujiquismo acude a las palabras del viejo caudillo: “El mejor dirigente político es el que deja a una barra que lo suplante con ventaja”. “El MPP ya tiene un conjunto de dirigentes nacionales muy importante”, valoró Carrera, uno de los responsables de redactar el documento base para abrir la discusión del sábado. “Él se fue tranquilo de que su sector político tuvo la mayor votación histórica. Su lista, la 609, que él creó con un conjunto muy grande de compañeros, fue la lista más votada de la historia del Uruguay”, enfatizó el exsenador.

Es un comentario extendido dentro de la organización el hecho de que difícilmente reediten el desempeño que tuvieron en octubre de 2024, cuando su mayor auge histórico les valió una hegemonía importante dentro del Frente Amplio. Carrera reivindicó al respecto que el MPP “es un espacio muy frenteamplista” que “lucha por el FA” y que le “sirve” a toda la coalición izquierdista que se mantengan fuertes “sus tres grandes patas”.

“Trabajamos por el respeto a la unidad en el Frente, consideramos que hay que tener mucha amplitud”, declaró Carrera en ruta desde Artigas, a donde viajó para acompañar los anuncios del ministro Gabriel Oddone para la frontera.

Militantes del Frente Amplio en la sede del MPP tras la muerte de José Mujica Militantes del Frente Amplio en la sede del MPP tras la muerte de José Mujica Foto: Dante Fernandez / AFP

“Acá vinimos a charlar de los problemas reales de la gente, eso estamos militando, y queremos ser polea de transmisión para que se cumplan los compromisos de gobierno. Como hombre de frontera, ver a Oddone declarando sus cinco líneas de acción política para atender la problemática de la frontera, la gente estaba emocionada, hay gente que hace 15 años está luchando por eso”, sostuvo el exlegislador.

Manteniéndose como primera fuerza, y con el Frente Amplio gobernando a nivel de intendencias “el 60% de la población del uruguay”, el MPP recalca haber cumplido “ampliamente sus objetivos” en todo el ciclo electoral.

La organización, de todos modos, procesó varias dificultades durante sus primeros días en el gobierno, desde la inesperada renuncia de su ministra de Vivienda, Cecilia Cairo –una referente sobre cuya ascendencia social depositaban grandes esperanzas–, hasta la obligada renuncia de Eduardo Viera como presidente del Instituto de Colonización.

Oddone viajó a Artigas en ómnibus

Carrera le valoró especialmente al ministro de Economía que viajó a Artigas en un ómnibus de línea durante la noche, al tiempo que llegó en taxi a su encuentro con empresarios sobre el mediodía. El dirigente del MPP enfatizó en que "la política no se hace solo desde el Estado central", que deben estar en contacto con la población, y recalcó que "todo el equipo del Ministerio de Economía" se trasladara a Artigas.

Oddone.jpg

Oddone mismo relató este jueves su conversación con el taxista que lo llevó al evento de la Confederación Empresarial del Uruguay.

"Él vive en el otro lado (Quaraí), consume mayoritariamente en el otro lado, pero su hijo estudia en Montevideo –el otro es menor y estudia del lado brasileño–, y trabaja como taxista de este lado", contó el ministro. "Cuando le pregunté por la salud, me dijo: 'No, no, la salud en Uruguay'. Esa es la magnitud del problema en el que estamos".

"En esa sola historia está la complejidad: Uruguay es un país más rico en términos per cápita que Brasil. Uruguay tiene un desarrollo de su institucionalidad y de su matriz de protección social que contrasta notoriamente con el lado brasileño –sobre todo con este lado de la frontera– y eso supone situaciones complejas", detalló Oddone. "Porque ese ciudadano hay un conjunto de impuestos que no paga en Uruguay y sin embargo se beneficia del gasto público que el sector estatal uruguayo realiza".