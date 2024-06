Mujica dijo que tras chat entre Lacalle Pou y Astesiano "queda la sensación del uso abusivo del poder para perseguir gente"

"Yo sé que el presidente tiene derecho a estar informado y todo lo demás, pero hay una sucesión de hechos que a uno le queda la sensación del uso abusivo del poder para perseguir gente. Porque no es el único caso, hay otros casos. Uruguay es un país muy chico y habrá cosas que no se dicen públicamente, pero se dicen por abajo", sostuvo el exmandatario en entrevista con MVD Noticias (TV Ciudad).

"Han perseguido gente en la prensa. Han influido en algunas empresas para que tomen decisiones de que se vaya fulano de tal. No tiene vuelta, es así. Son cosas que en Uruguay no se hacían. En Uruguay no hay tradición de andar persiguiendo gente por afinidades políticas. Y esos son desbordes de poder", continuó Mujica.