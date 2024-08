Nicolás Martinelli sobre cifras de homicidios: "El año 2018 fue récord y el 2019 fue el segundo año récord, por eso la tarea que nos tocó a nosotros es mucho más compleja"

"Es como si yo sumara los 15 años de gobierno del Frente Amplio en materia de homicidios y los comparo con los últimos 15 años en los que gobernaban los partidos tradicionales y obviamente que me va a dar una suma de mucha más violencia en los años de gobierno del FA ", aseveró el ministro.

Para Martinelli, subir las cifras de delitos "es mucho más fácil" que bajarla. En especial cuando la cifra viene "desde un lugar más alto". "El año 2018 fue récord y el 2019 fue el segundo año récord, por eso la tarea que nos tocó a nosotros es mucho más compleja", señaló.

"Es un delito difícil de bajar, porque tiene que ver con la prevención, que es la más complicada. La Policía no puede estar en cada casa o esquina para prevenirlo. Lo que tenemos que trabajar es en el abordaje como lo venimos haciendo", aseveró.

La posición del Frente Amplio

Por otro lado, el diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir recordó en rueda de prensa que este quinquenio va a ser el que tenga una "mayor cantidad de homicidios desde que se lleva registro".

"Hay que tener en cuenta que cuando un período de gobierno cierra se lo tiene que evaluar por los rendimientos y sobre todo los resultados en materia de criminalidad. Y el dato más duro en ese sentido no es la baja de las denuncias de hurto, rapiña o abigeatos, sino como que no se han podido bajar los homicidios, que las denuncias de violencia doméstica siguen estando altos y la curva ascendente de los últimos años no se ha podido revertir", dijo Valdomir.