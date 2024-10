Nicolás Martinelli cuestionó a Yamandú Orsi y el candidato le respondió: "Por suerte son los menos"

"Estimado Yamandú, como siempre digo, prefiero basarme en las coincidencias y no en las diferencias, pero no podés ser deshonesto . Tenés que reconocer que este gobierno bajó todos los delitos por primera vez desde el retorno a la democracia ", comenzó diciendo el secretario de Estado a través de una publicación compartida en su cuenta de X (exTwitter).

"No combatieron el narcotráfico, desmantelaron las brigadas antidrogas. No compraron un solo escáner para el puerto, nosotros compramos 3 de última generación. No compraron un solo avión para controlar el espacio aéreo, nosotros compramos 6. No compraron un solo buque para el control en aguas territoriales, nosotros compramos 2. No blindaron la frontera, dejaron de cooperar e hicieron que se retirara la DEA del país. Nosotros, hoy, hicimos que vuelva. No cuidaron a la gente ni a la policía, tampoco la cuidan ahora pretendiendo cambiar los datos de la realidad", enumeró.