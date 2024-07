"No tiene coronita": blancos anuncian cambios al proyecto de eutanasia pese a que el Frente Amplio pide votarlo

La bancada del Frente Amplio, a través del senador socialista José Nunes, pidió este martes "resolver sobre el proyecto y no seguir convocando organizaciones" . "Ya hemos manejado una cantidad significativa de información y se han debido suspender muchas reuniones. Entendemos que debemos dar una respuesta a la comunidad y a la sociedad", sostuvo, e impulsó votar el proyecto en comisión y "trasladarlo al plenario" .

Sin embargo, tal como informó El Observador, el texto no tiene los votos asegurados.

La senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, anunció en la comisión que "algunos compañeros" quieren modificar el actual proyecto "recogiendo observaciones de delegaciones que incluso se pronunciaron a favor".

En diálogo con El Observador, la senadora sostuvo que "el proyecto no puede tener coronita" pese a la "presión feroz" que a su entender "algunos colectivos ejercen" para su tratamiento, y manifestó que no "pueden caer en sacos rotos" las correcciones de las cátedras de derecho penal.

"Yo entiendo que el tiempo electoral hace que algunos nos quieran apurar, pero eso no sería responsable. Va a haber varios (sustitutivos y modificaciones). Este proyecto no puede tener coronita, ya se antepuso al tratamiento de otros proyectos", declaró. Al ser consultada sobre la eventualidad de que la nueva redacción se laude el próximo martes en la comisión para trasladar el proyecto al plenario, Asiaín zanjó: "No creo".

El presidente Luis Lacalle Pou se había comunicado con senadores de la comisión para sugerir que no se votara el proyecto antes de las internas. También el nacionalista Jorge Gandini, uno de los blancos que hasta ahora no se ha opuesto manifiestamente a la eutanasia, ha recalcado varias veces en separar el tema de los tiempos electorales.

Senadora Carmen Sanguinetti Foto: Leonardo Carreño.

El diputado colorado Ope Pasquet había anunciado que haría gestiones junto al senador de su sector, Pablo Lanz, para que el proyecto entrara al plenario sin que se hubierea considerado en comisión. La senadora colorada Carmen Sanguinetti, quien preside dicha comisión, ya ha anunciado su voto contrario a la eutanasia, al igual que lo ha hecho Germán Coutinho.

En caso de saltearse una resolución en la comisión, colorados y frenteamplistas requieren 16 votos, respaldo que aún no está asegurado.

Sanguinetti insistió en que "todas las cátedras de derecho penal se opusieron" al proyecto y que formularon –como lo hicieron el penalista Germán Aller por la Universidad de la República o Jorge Barrera por la Universidad de Montevideo– propuestas alternativas para legislar en cambio sobre la figura del "homicidio piadoso" ya prevista en el Código Penal.

"El compromiso que tengo es de tratarlo y en eso estamos", sentenció Sanguinetti en diálogo con El Observador. La comisión recibirá el mismo martes a una delegación del Ministerio de Salud Pública para tratar la situación del Casmu, mutualista a la que la cartera dio un ultimátum para estabilizar sus cuentas.

Enferma con ELA pidió votar el proyecto

"Me llamo Beatriz Gelós. Tengo 69 años. Soy docente de idioma español, de Secundaria, jubilada por enfermedad. Tengo ELA desde hace 17 años", escribió la paciente en una carta remitida a la comisión de Salud Pública del Senado por el colectivo Empatía UY, que llevaba más de dos meses pidiendo ser recibido por los legisladores.

"Estoy casada, tengo dos hijos y dos nietos. Sería más digna mi vida si pudiera higienizarme sola, escribir a mano, hablar por teléfono, rascarme, tomar agua cuando tenga sed u ocuparme de los demás, especialmente de mis nietecitos, a quienes nunca pude cambiarles un pañal ni la vida me dio el placer de hacerlos dormir en mis brazos", continuó.

1702292927669.webp Video en el que Beatriz Gelos (derecha), que sufre de ELA hace 17 años, pide la legalización de la eutanasia Empatía Uruguay

Gelós contó que la enfermedad "es progresiva" y que cada vez tendrá "más dificultades motrices, más encierro, más renuncias". La mujer agradeció a los cuidados paliativos por atenderla "amorosa y compasivamente", pero se preguntó si con todas las complejidades de la enfermedad en algún momento "el día a día será llevadero".

"Por eso, quiero tener la tranquilidad de que podré elegir, llegado el momento, si vale la pena seguir el calvario o no. Para ello, necesito una ley de eutanasia bien redactada, clara, que me permita, cuando yo decida, decirle al personal de cuidados paliativos: «Hasta aquí llegué y no sigo más»", concluyó.

El Observador había contado su historia en octubre de 2022, cuando el texto recién se votaba en Diputados y Gelós ya veía con pesar que la discusión podría extenderse otro año más en el Senado. A casi dos años de aquella conversación, el tema sigue sin resolución.