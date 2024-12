"No voy a renunciar": presidente de Casmu defendió su gestión y aseguró que "no hay nada escondido"

Consultado sobre los pedidos de sustitución, el presidente de la institución aseguró que su mandato seguirá hasta setiembre.

"En setiembre hay elecciones y ahí es cuando se determinan las autoridades. Uruguay se caracteriza por el voto y no por el atropello. Si los médicos dicen que Raúl Rodríguez no sigue, no sigue. Otra manera es intentar ir contra el estatuto, que marca que las autoridades solo pueden ser desplazadas bajo determinadas condiciones. No se dan las condiciones, así que las autoridades no van a ser desplazadas. Yo no voy a renunciar", dijo.

Sobre una posible "conjunción de interés" durante su gestión, Rodríguez lo descartó. "No hay nada escondido. Está todo a la vista, todo lo que se invirtió".

"Yo vivo en Nuevocentro, tengo un apartamento, lo pago en cuotas y tengo un auto que también pago en cuotas", detalló.