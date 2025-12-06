Dólar
/ Nacional / AGRADECIMIENTO

"Nos emocionó profundamente": trabajadores del Clínicas cuidaron a un bebé prematuro durante 99 días y los padres lo agradecieron con una pancarta

La situación despertó la emoción del Hospital de Clínicas que mediante Instagram divulgó una carta de agradecimiento para los "queridos mamá y papá"

6 de diciembre 2025 - 9:07hs
Queridos mamá y papá-Su cartel en la puerta del Hospital de Clínicas nos emocionó profundamente.

Una familia colocó un cartel frente al Hospital de Clínicas para agradecer el trabajo de los médicos del centro que atendieron y cuidaron a su hijo prematuro durante 99 días. El hecho fue notado por el centro asistencial, que agradeció la gigantografía mediante su cuenta de Instagram.

"Agradecidos al personal de enfermería y médicos de CTI Neonatal del Hospital de Clínicas piso 16 por ser el conducto con sus manos de un milagro. ¡¡Eternamente agradecidos!! Por esos 99 días de amor", dice el cartel frente al centro médico.

Acompañado de dicho texto, la familia decidió colocar una imagen de una enfermera con un traje de superheroína y un fondo con un cielo celeste, nubes y un sol amarillo.

La situación despertó la emoción de los trabajadores del centro hospitalario, quienes mediante la cuenta de Instagram del hospital divulgaron una carta en agradecimiento para los "queridos mamá y papá".

"Su cartel en la puerta del Hospital de Clínicas nos emocionó profundamente. No solo fue un gesto de agradecimiento: fue un recordatorio luminoso de la fuerza, la esperanza y el amor inmenso que acompañan a cada bebé prematuro y a sus familias", comenzaron.

"En cada latido de ese pequeño héroe hubo manos que cuidaron, miradas que acompañaron y profesionales que hicieron todo lo posible, pero también hubo algo que no se aprende en ninguna universidad: la valentía de ustedes. Su confianza, su ternura y su presencia hicieron una diferencia tan grande como cualquier tratamiento", continuaron.

Finalmente, agradecieron a la familia del recién nacido por compartir "su alegría con todos" y por recordarles, "con un simple cartel", que "cada vida que sale adelante es una celebración colectiva".

"Su bebé seguirá creciendo rodeado de ese amor que hoy contagia a todos", expresaron y enviaron un "abrazo enorme" a los tres.

