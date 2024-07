Nueva intendenta de Artigas dijo que se "sacaron" las horas extras en varias áreas y aseguró que acusaciones en su contra son "mentira"

"Y van a tener que ser autorizadas y fundamentadas para qué. Esas son las dos resoluciones que se dieron ayer. Y otra es que se sacaron todas las compensaciones del 40%", sostuvo.

Denuncia por estafa

Sobre su situación judicial, la nueva intendenta dijo que "la gente se preocupa bastante" por su situación pero "en forma equivocada".

"Se hizo una denuncia en el 2020, como cualquier profesional la tiene, como muchos colegas han pasado por eso, el problema mío es la exposición. En el 2022 se archivó con fundamento, punto por punto, en el cual la actuación de los profesionales había sido buena", agregó.

"Las personas que me quieren y me conocen saben que es mentira y que fue una gran injusticia y los que quieren creer, aunque la Justicia se expida, van a creer que soy una sinvergüenza, entonces a mí no me preocupa", dijo.

Volpi es una de las personas investigadas por la denuncia de una mujer brasileña contra otra de 63 años, a quien acusó de robarle cerca de US$ 20 millones al estafarla con la herencia de su esposo fallecido.

La investigación penal de este caso tuvo en mayo la condena de la principal implicada, que firmó un acuerdo abreviado para pasar dos años en prisión domiciliaria total por los delitos de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia en reiteración real, con un delito continuado de apropiación indebida.

En varias noticias y declaraciones se afirmó que la mujer condenada era una vidente. Sin embargo, Rodrigo Rey, abogado de la imputada, afirmó a El Observador que la mujer "tenía cáncer" y que sus denunciantes se aprovecharon de que usaba pañuelos en su cabeza para instalar ese relato.

La Fiscalía de Artigas continúa investigando a varios implicados, entre ellos a Volpi, acusada de ser una de las escribanas que redactó y firmó la cesión de derechos hereditarios de la viuda a la mujer condenada.

De todas formas, el abogado de la nueva intendenta, Jorge Barrera, dijo a El Observador que espera el archivo de la causa contra Volpi, debido a que la investigación había sido archivada en primera instancia. Ahora está en revisión por otro fiscal pero dado que no se sumaron nuevas pruebas no cree que haya cambios.

El caso también sigue en la justicia civil, donde Volpi figura como demandada. La defensa de la brasileña reclama por los daños y perjuicios sufridos, y pide la nulidad de la cesión de derechos, confirmaron fuentes del caso a El Observador. Esta vía tendrá una audiencia en setiembre. Si Volpi llegara a ser condenada podrá apelar y si se confirma la condena tendrá que indemizar a la mujer estafada.