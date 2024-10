Ojeda dio un último discurso antes de la veda: "Ya apostaron a la renovación hace cinco años con Lacalle Pou y no les fue mal"

El candidato a presidente por el Partido Colorado, Andrés Ojeda , dio un último discurso antes de la veda electoral donde dijo que "ninguna encuestadora" dice que no puede pasar al balotaje, donde dijo que en cualquier caso habrá un cambio "en la correlación de fuerzas" dentro de la coalición y donde hizo varias veces alusión al presidente Luis Lacalle Pou.

"Nuestro balance es profundamente positivo. Agarramos a este partido y empezamos la campaña interna con un partido que marcaba 3% , en la mejor de las encuestas 4% y hoy estamos en un momento en el que ninguna encuestadora dice que no podemos pasar a segunda vuelta. Todos dicen que la elección está abierta. Y tomando en cuenta la disparidad entre las encuestas, yo les digo que el domingo prácticamente puede pasar cualquier cosa", dijo Ojeda.

"Pase lo que pase el domingo ya somos ganadores. Ya sabemos que la correlación de fuerzas en la coalición va cambiar sustantivamente y que si la coalición gana nada va a ocurrir sin que estemos nosotros de por medio", afirmó.

Dijo que la coalición tiene que renovarse para volver a ganar y apuntó a hacer los "cambios que quedaron pendientes", "mejorar" en seguridad pública, "profundizar" en la reforma educativa, "seguir aumentando" los puestos de trabajo y "mejorar" el salario real.

"Los invito pensar en un Uruguay metido en el mundo, abriendo mercados y puertas para los uruguayos, a pensar y a soñar y a enamorarnos del Uruguay como el primer país de primer mundo de América Latina", sostuvo con una frase que acuñó el blanco Álvaro Delgado de hacer al país el "más desarrollado de América Latina".

Apuntó a los indecisos y dijo que si alguien no sabe a quién votar es porque "los favoritos" no lo convencieron.

"Yo les pido que se animen a apostar a lo nuevo, a la renovación, al empuje y a lo joven, ya apostaron a la renovación hace cinco años con Lacalle Pou y no les fue mal. Así como hace cinco años Daniel Martínez le decía a Lacalle Pou ‘tú no tenés experiencia, no te va a ir bien’, yo le digo: menos mal que fue presidente, porque por suerte, encontró la llave general y le fue muy bien", afirmó aludiendo a algo que había dicho Delgado. "Yo tengo una ventaja: sé dónde está la llave general para prender y empezar a gobernar", había dicho el exsecretario de Presidencia.

Otra referencia al actual presidente en el discurso de Ojeda fue cuando mostró los programas de gobierno de todos los socios de la coalición y el del Partido Constitucional Ambientalista de Eduardo Lust.

“Me siento coalicionista al punto tal de que ya hace unos días que, como hacía Lacalle Pou en la campaña pasada, ando con los programas de gobierno de todos los candidatos de la coalición", dijo Ojeda y los mostró impresos.

"De todos estos programas va a salir el programa único de la coalición el segundo Compromiso por el País. Yo quiero liderar la unidad de todos estos programas y quiero hacerlo manteniendo el estilo novedoso y fresco que introdujo el presidente Lacalle Pou. Quiero seguir teniendo un presidente que se mezcle entre la gente. Que no haga surf, pero que sí de repente que haga cosas que no son propias de los políticos. Yo creo que la gente quiere cada vez políticos que sean menos políticos tradicionales y que sean más humanos", sostuvo el candidato colorado.