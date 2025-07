Orsi culmina gira internacional y anticipan "viraje" en las relaciones comerciales con Asia

A pocas horas de que Donald Trump amenazara con un “arancel adicional del 10% a cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS”, el gobierno uruguayo da por descontado que no está alcanzado por ese anuncio. “No tenemos ni carácter de miembros, ni de asociados. No hemos solicitado ingresar al BRICS, hemos agradecido al presidente Lula por habernos invitado (...). Eso no significa que estamos de acuerdo ni en desacuerdo con nada. No firmamos nada porque no somos parte del BRICS”, sintetizó Lubetkin, quien agregó que Uruguay tampoco ha dado “ningún paso formal” hacia su integración al Banco del BRICS.