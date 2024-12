Orsi sobre declaraciones de Topolansky: "Yo no tengo elementos para dudar de lo que la Justicia ha hecho"

"La Justicia la imparte un poder del Estado y yo no soy quién para analizar ni dudar de lo que los jueces determinan. Si alguien duda o tiene indicios de que no se procedió de manera correcta, se hace cargo de lo que dice y tendrá sus razones", aseguró el dirigente.

"Yo no dudo jamás de lo que la Justicia de mi país imparte, más allá de sí me gusta o no me gusta lo que determina", añadió.

Para cerrar, el próximo presidente de Uruguay aseveró que al día de hoy no tiene "elementos" para dudar de lo que "la Justicia ha hecho".

Las declaraciones de Lucía Topolansky

La exvicepresidenta Lucía Topolansky aseguró que distintos testigos de delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura mintieron en sus declaraciones a la Justicia con el fin de "obtener condenas" de exmilitares.

"La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada", dijo Topolansky en una entrevista publicada en el libro Los Indomables de Pablo Cohen, basado en entrevistas a la exvicepresidenta y su esposo, el expresidente José Mujica.

La también exsenadora del Frente Amplio relató que fue testigo de la muerte de un preso político durante su paso por la cárcel, al ver que le lanzaron una bomba de humo a su celda. De todas formas, aclaró que no pudo ver a los responsables del hecho.

"Los otros, los que querían que mintieras, te pedían esas cosas (mentir), pero no podés, porque vos no sos como ellos", detalló Topolansky en otro fragmento del libro, quien indicó que los Tupamaros se negaron a realizar este tipo de prácticas y tampoco dirán quiénes mintieron para no ser catalogados como "traidores ni botones".