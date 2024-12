Postulan a Obaldía, el poder de Díaz y la "herencia" en disputa

Las primeras conclusiones marcan que la paridad de género no se cumplió, que Jorge Díaz tendrá un rol destacado (con poco control) desde la prosecretaría y que un exasesor colorado se metió como presidente del Banco Central.

Embed - Postulan a María Inés Obaldía, el poder de Jorge Díaz y la "herencia" en disputa

Sin control

El prosecretario de Presidencia Jorge Díaz será la cabeza de las políticas de seguridad en el gobierno de Yamandú Orsi. El exfiscal de Corte ya adelantó que buscarán “desplazar el eje de la seguridad desde el Ministerio del Interior a la Presidencia” para tener un enfoque desde varias aristas y no solo un encare policial del tema.

Esa idea, que implicará un organismo que coordine esas políticas, genera preocupación en la futura oposición porque el prosecretario de Presidencia no está sometido al control parlamentario como sí lo están los ministros. Díaz no podrá ser interpelado ni llamado a sala por el Parlamento en caso de que la oposición quiera hacerle preguntas.

Por eso, el poder que pueda acumular Díaz desde ese rol prendió algunas luces de alerta en la coalición y cuando los colegas de Búsqueda le preguntaron al exfiscal de Corte por este tema evitó responder.

La paridad por el camino

El programa del Frente Amplio dice “proponer la integración paritaria en los tres niveles de gobierno incluyendo la fórmula presidencial e integración de los gabinetes”. Pero, más allá de la propuesta y de las intenciones, el gabinete de Orsi estuvo lejos de alcanzarlo.

Ya en la previa el presidente electo había matizado esa aspiración: “Si es 50/50 o 40/60 veremos”, dijo. Sin embargo, ni siquiera llegó a ese número: de los 15 ministerios –contando la OPP– solo 5 están encabezados por mujeres (35%) y si se toma también a las subsecretarías son 11 las mujeres presentes en el gabinete (37%). Es un número similar al del último gobierno de Tabaré Vázquez.

¿Y por sectores?

El politólogo Daniel Buquet dijo que el MPP “pagó la cuota” en referencia a que la mayoría de las mujeres del gabinete provienen de ese sector. En un índice arbitrario que elaboramos para esta nota (donde el cargo de ministro vale dos puntos y el de subsecretario uno), el sector del presidente es el que sale mejor parado. De los siete nombres que tiene en el gabinete, cuatro son mujeres (y las cuatro ministras).

Si bien en paridad el MPP aprobó con nota, las designaciones que hizo el presidente (independientes) son todos hombres. El otro sector que queda bien ubicado en este índice es El Abrazo ya que la única designación –Cristina Lustemberg en Salud Pública– es mujer.

Embed

Anuncio sorpresivo

Minutos después de presentar el gabinete, Yamandú Orsi oficializó a Guillermo Tolosa como presidente del Banco Central y cerró el “equipo económico” que liderará desde Colonia y Paraguay, Gabriel Oddone.

La nominación sorprendió al sistema político, no por las credenciales del doctor en economía, exdirector de Ceres y funcionario del FMI, sino porque estaba referenciado como cercano al Partido Colorado.

En esta colectividad dicen que era votante y que fue consultado cuando el equipo de Robert Silva armó su programa de gobierno. Antes ayudó con el think-tank Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP), también vinculado al Partido Colorado.

Herencia en disputa

El equipo entrante se reunió ayer martes con el saliente encabezado por Azucena Arbeleche y la “herencia” aparece como una de las disputas de la transición.

Previo a saber que el gobierno había aumentado el tope de endeudamiento –lo que significa que incumplirá por primera vez los tres pilares de la regla– Oddone dijo que la “situación fiscal” era “esencialmente” la misma que 2019 pero con un nivel de endeudamiento y gasto mayor.

Arbeleche respondió que habían recaudado menos porque la inflación fue más baja y dijo que no era válido decir que gastaron más por ser año electoral. “No se está dejando una economía en la que sea necesario un ajuste fiscal. Que se quiera hacer, es otra cosa”, zanjó.

Cayó bien

En los ambientes militares se descontaba la designación de Sandra Lazo al frente del Ministerio de Defensa por su trabajo como parlamentaria en este período y fue bien recibida la nominación de Joel Rodríguez como segundo.

Se trata de un dirigente de perfil bajo que fue cercano a Eleuterio Fernández Huidobro y que manejó la caja del ministerio durante la última administración del Frente Amplio.

(Otro) lío en puerta

El domingo a la noche, cuando quedaban menos de 24 horas para que se venciera el plazo, dirigentes de Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry anunciaron humo colorado en la lista al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El acuerdo llegó tras varios días de negociaciones pero no logró desactivar todos los conflictos, ya que el dirigente de la Tercera Vía, Marcelo Caporale, quedó fuera de la lista por lo que –al día siguiente– presentó una independiente asegurando que tenía los votos suficientes (33) como para ser electo.

Como contaron los colegas de El País y Búsqueda, Gustavo Zubía lo echó inmediatamente del sector pero la pregunta sobre cuántos y quiénes lo apoyan quedó en el aire. Este martes, varios dirigentes estaban haciendo llamadas a los convencionales para asegurarse los votos y evitar sorpresas.

La salida de Caporale iluminó otro conflicto que habrá en febrero: quién ocupará la banca de diputados que ganó la 25 en Montevideo. El titular es Andrés Ojeda –que asumirá en el Senado–, la primera suplente es Elianne Castro (cercana al excandidato pero que no asumiría) y Caporale el segundo. El dirigente reclama que le corresponde pero Ojeda entiende que no y promueve que quien asuma sea el tercer suplente, Diego Riveiro.

Sin primeras líneas

Vamos Uruguay llamó la atención con las personas que eligió para integrar el CEN, ya que la mayoría son dirigentes de segunda línea y no hay ningún legislador electo. Desde el sector dijeron que era para no superponer figuras ya que los diputados y senadores podían participar (con voz pero sin voto) pero la gente de Unir para crecer entiende que el objetivo es “quitarle jerarquía política” porque Pedro Bordaberry no puede participar.

La elección será el sábado 21 y el CEN prevé designar el lunes 23 a Ojeda como secretario general.

Lista de consenso del CEN Partido Colorado.jpeg

Se aclara el panorama

El Partido Nacional en Montevideo realizará su cumbre este viernes para abstenerse de participar de las elecciones departamentales y proponer a la Coalición Republicana el nombre de Martín Lema. Esta formalidad es, de alguna forma, el puntapié inicial de la carrera del exministro de Desarrollo Social por la intendencia de la capital.

Del otro lado, Mario Bergara empieza a consolidarse como candidato con el apoyo de su sector (Fuerza Renovadora) y del Partido Demócrata Cristiano (y el respaldo aún informal del MPP).

Al mismo tiempo, empiezan a haber movimientos para postular a la diputada electa por el sector de Cosse, María Inés Obaldía. Un grupo de frenteamplistas –denominado Independientes con Carolina– postuló este martes a la excomunicadora como candidata.

“Su capacidad está fuera de discusión y tiene un valor agregado: es conocida y respetada por su trayectoria periodística”, dice el comunicado del grupo.

La directora de Cultura de la IM no había mostrado mucho entusiasmo con esa posibilidad (dijo que “no le gustaría ser candidata”) pero poco después Carolina Cosse salió a interpretar sus dichos (“no fue un rechazo, fue un ’no ambiciono ’”).

La búsqueda blanca

En Canelones, el Frente Amplio se encamina a encolumnarse detrás del actual secretario general de la Intendencia, Francisco Legnani, mientras que la Coalición todavía tiene que definir a sus candidatos. El blanco Sebastián Andújar es número puesto en el departamento canario y en el Partido Colorado todos los boletos apuntan a Walter Cervini.

Pero los blancos, por la votación de octubre, tienen margen para poner a otro candidato dentro del partido Coalición Republicana. El nombre iba a ser Leonardo Cipriani pero, tal como te contamos la semana pasada, el expresidente de ASSE se arrepintió –tras la derrota a nivel nacional– y dio marcha atrás.

En la lista 400 de Canelones (Aire Fresco) están sondeando a ver si logran convencer a algún outsider para que se presente como candidato. Sin embargo, la cosa no esta sencilla y la opción más factible en este momento es la de Alfonso Lereté. El diputado blanco de ese mismo sector no participó de las internas y podría ser candidato por la Coalición Republicana.

La “renovación” del Herrerismo

Cascoteado, el Herrerismo tuvo su última asamblea del año en la que se destacó la participación del expresidente Luis Lacalle Herrera.

A pesar de su edad, Cuqui levantó el perfil estos meses y tuvo una participación clave para resolver que la lista al Senado fuera encabezada por Luis Alberto Heber y no por Laura Raffo como estaba acordado.

En su mensaje, Lacalle Herrera volvió a respaldar a Heber y lo nombró la “cabeza del Herrerismo de esta época”.