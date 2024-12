La (otra) danza de nombres, reaparece Delgado y la contracumbre

Esto (todavía) no para y el sistema político sigue generando noticias.

El armado del gabinete

Yamandú Orsi confirmó al exfiscal de Corte Jorge Díaz como prosecretario de la Presidencia y siguen las conversaciones, con Alejandro Sánchez como referencia, con los distintos sectores para el armado del gabinete.

El Partido Comunista llevó a su reunión con el Pacha el nombre de Juan Castillo para asumir la titularidad del Ministerio de Trabajo. En los últimos días, la departamental comunista en Canelones también avaló que en las negociaciones con el gobierno electo se manejen a Matías Carámbula (grado 4 de la Facultad de Agronomía e hijo de Marcos) y al intendente canario Marcelo Metediera para tener responsabilidades en los Ministerios de Ganadería y Transporte, respectivamente.

Los dos camaradas están en el medio de las conversaciones por quién es el candidato a la Intendencia de Canelones, pero también son postulados para ser subsecretarios de ambas carteras para las que suenan dirigentes del MPP como titulares.

La contracumbre

José Mujica mostrará su ascendencia en la región esta semana cuando reciba a Lula da Silva y Gustavo Petro en su chacra de Rincón del Cerro.

El presidente colombiano viajó específicamente para verlo (llegó este miércoles) y le entregará la Orden de Boyacá, la máxima condecoración del país. Será el jueves al mediodía. Viene con Luis Murillo (su canciller).

Petro se reunirá hoy (a las cuatro) con Luis Lacalle Pou en la residencia de Suárez y Reyes y de tarde (a las seis) con Yamandú Orsi.

Lula, en tanto, llega el jueves de tarde y se irá a la chacra para verse con Pepe y Orsi. Hasta la noche del martes no habían logrado hacer cuajar en las agendas un encuentro de los cuatro izquierdistas.

El brasileño participará el viernes de la cumbre del Mercosur. Ese día también llegará Javier MIlei. Su equipo y el de Orsi buscan espacio para que puedan reunirse aunque sea breve. El argentino andará apretado de tiempo: disertará en ADM y tiene previsto –en principio– participar del almuerzo oficial que organiza Lacalle Pou.

El presidente electo también busca un contacto con Santiago Peña (Paraguay) y Luis Arce (Bolivia).

Reaparece Delgado

Tras permanecer dos semanas en silencio, Álvaro Delgado retomará su actividad pública este sábado. Será el orador principal de la despedida de fin de año de D’Centro, el sector nacionalista formado para encolumnar dirigentes afines a su postulación.

La cita es a las 12 en la chacra San Francisco (Montevideo). Esperan que dé una mirada inicial de las causas de la derrota, promueva la unidad y oriente los pasos a seguir.

El lunes, junto a Valeria Ripoll, está previsto que estén en otra despedida: la de los jóvenes blancos. La participación en este evento provocó algo de ruido en la interna ya que en Alianza País hubo voces que dijeron que no era lo más conveniente.

Acercamiento y recelo

Este grupo, que fue el más votado en octubre, observa con recelo algunos acercamientos entre D’Centro y Aire Fresco. Desde estos sectores dicen que son naturales por una sensibilidad compartida, pero en Alianza País se preguntan si no intentarán arrebatarles la mayoría partidaria.

Todos los diálogos de posicionamientos son incipientes, informales y están a la espera de que Luis Lacalle Pou muestre sus cartas. El presidente podrá volver a la política partidaria el 2 de marzo.

Algunos impulsan que encabece el directorio –algo que nunca hizo–. Tampoco ha dicho si asumirá en el Senado aunque tiene decisión tomada. La enorme mayoría quiere que lo haga e incluso hay quienes sueñan con que ocupe la banca de D’Centro (en lugar de la de Aire Fresco) para no “tapar” a Martín Lema. Es difícil, pero como la autocrítica, se verá.

El coordinador en las sombras

Charles Carrera renunció a ser candidato al Senado por el MPP luego de que la Justicia pidiera su desafuero por un presunto abuso de funciones vinculado al uso del Hospital Policial. Pero el ahora ex senador siguió militando por la victoria del FA y se desempeña como tesorero del MPP.

Sin embargo, dada la enorme bancada que tendrá el sector de José Mujica, Carrera trabajará como una especie de coordinador en las sombras para poder ordenar el trabajo en el Parlamento del sector más votado.

Se envalentonaron

Las gremiales rurales sienten que los sindicatos se envalentonaron con la victoria de Yamandú Orsi. Ven en los paros de estos días de la Foica y los lecheros un posicionamiento más radical del que venían teniendo y lo atribuyen a la afinidad ideológica con el gobierno electo.

Para cortar de cuajo con la situación, la Federación Rural le pidió al gobierno que declare la esencialidad de la actividad frigorífica pero la medida fue descartada por el Ejecutivo.

La otra danza de nombres

Mientras el presidente electo sigue delineando su gabinete, empieza a aparecer otra danza de nombres. La elección departamental está a la vuelta de la esquina y los partidos tienen que definir quiénes van a correr esa carrera. La Coalición Republicana se presentará como un lema en Montevideo, Canelones y Salto y eso limita la grilla de posibles candidatos.

Mario Bergara es uno de los que suena más fuerte en el Frente Amplio. Sabe que si se tira tiene el respaldo del MPP pero su mala votación en octubre (el espacio Seregnistas sacó solo un senador) puso un freno a esa candidatura. El nombre del economista también se maneja para el gabinete en algunas conversaciones pero hasta ahora nada es oficial.

Lema va

La derrota a nivel nacional pegó duró entre los blancos que soñaban con pelear por la capital habiendo retenido el gobierno nacional. Sin embargo, Martín Lema se sigue moviendo con mayo como objetivo, ha recibido adhesiones informales y es el único cantado en la Coalición Republicana. Recordá que puede postularse porque se reservó en la interna.

Según pudo saber El Observador, la consultora Cifra relevó en agosto algunos números que son positivos para el diputado blanco. Para empezar un 50% de la ciudadanía desaprueba la gestión de la Intendencia de Montevideo. Si bien Carolina Cosse tenía mejores números, desde que dejó el cargo –y Cifra empezó a preguntar por la gestión de la IM y no por la de la vicepresidenta electa– los números empeoraron.

Pero, además, Lema es el nombre que más veces sale espontáneamente entre los montevideanos. Ante la pregunta, ¿quién preferiría que fuera el próximo intendente de Montevideo? Un 9% menciona al exministro, seguido por Blanca Rodríguez con un 5%. Entre los votantes de cada bloque, Lema sube a 19% y Blanca a 9,3%.

La intención de voto, de todos modos, sigue siendo favorable al Frente Amplio en una encuesta en la que la mitad de los consultados no menciona ningún candidato de forma espontánea.

¿Y los colorados?

La situación colorada es bastante diferente porque no reservaron ningún nombre. Aquellos que participaron de las internas en una lista de los partidos no pueden ser candidatos en otro lema y por eso no tienen ninguno claro.

Felipe Schipani que era una posibilidad a principio de año quedó descartado al integrar una lista y Pedro, que no participó de la interna, no tiene en sus planes ir por las departamentales. Los colegas de La Diaria publicaron un nombre que está en la vuelta: el del empresario Alejandro Ruibal aunque por ahora todo es muy incipiente.

El sucesor de Orsi

En el Frente también empiezan a hablar de las candidaturas en Canelones. Las negociaciones son a dos puntas. Porque los sectores orejean las conversaciones para el armado del gobierno para anunciar en paralelo sus respaldos a las intendencias.

Francisco “Pancho” Legnani recibirá varios apoyos como la continuidad de Orsi y Marcos Carámbula. El contendiente alternativo en la interna frenteamplista saldrá a impulso de los comunistas -que manejan a Carámbula hijo, Metediera y Susana Muñiz-, y hasta llegó a manejarse a la astorista Gabriela Garrido, que en el pasado ha participado en actos con los camaradas.

2 + 1

La coalición, en tanto, presentará tres candidatos: dos blancos y uno colorado. El desplome de Cabildo Abierto lo deja lejos de poder meter un nombre y los nacionalistas ya tienen prácticamente definido que Leonardo Cipriani y Sebastián Andújar van a correr la carrera. Incluso, ya empezaron los contactos a nivel departamental que incluyen al colorado Walter Cervini para empezar a mover la estructura.

Esta edición de Galleta de campaña tuvo aportes de Ramiro Pisabarro y Juan Samuelle.