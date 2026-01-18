Dólar
/ Nacional / ACUERDO

Orsi tras firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea: "Me mueve la convicción, el amor por mi patria"

El presidente Orsi destacó que "en el proceso participaron varios presidentes uruguayos, de distintos partidos"

18 de enero 2026 - 20:26hs
El presidente de la República, Yamandú Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi

Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó la firma del histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como "una luz en la penumbra", en un contexto global de "cambios" y "fragmentación", donde el multilateralismo se encuentra "en decadencia" y las economías tienden a "cerrarse". Durante su participación en la firma del acuerdo en Asunción, Orsi afirmó que este tratado representa "una señal" al mundo, involucrando a más de 750 millones de habitantes.

El presidente también reiteró la importancia del Mercosur como "la alternativa necesaria" para Uruguay y subrayó la necesidad de modernización del bloque. "Este acuerdo nos va a obligar a eso", señaló.

Aunque la firma del acuerdo fue realizada por los cancilleres, la ausencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien no asistió al evento, dejó "alguna duda" en Orsi. A pesar de esto, destacó que "Uruguay siempre va a estar" en los momentos clave del Mercosur. Lula, sin embargo, celebró el acuerdo en una reunión en Río de Janeiro con Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, lamentó la ausencia de Lula, aunque reconoció su liderazgo en las negociaciones que hicieron posible la firma del acuerdo.

Este domingo, el mandatario escribió en su cuenta de X: "Ayer se firmó el acuerdo MERCOSUR-UE. En el proceso participaron varios presidentes uruguayos, de distintos partidos. Me mueve la convicción, el amor por mi patria y el reconocimiento a quienes siguieron apostando por el interés nacional".

Además, reflexionó que "en tiempos en los que parece rendir más distanciarnos que encontrarnos, démosle una oportunidad a los acuerdos y al orgullo de ser uruguayos".

