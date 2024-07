Plebiscito por allanamientos nocturnos: las papeletas serán amarillas, solo por el Sí y se imprimirán varios millones

A la salida de la reunión, Camy aseguró en rueda de prensa que la papeleta sobre este plebiscito será solo la del Sí, algo que es de estilo en los plebiscitos. De esta manera, quien quiera votar a favor deberá introducir en el sobre de votación –además de las listas partidarias– una papeleta por el Sí, mientras que aquellos que estén en contra no deberán introducir ninguna hoja .

"Van a haber dos plebiscitos en Uruguay, por tanto es importante diferenciar claramente una y otra hoja de votación. Tratar de ser lo más claros posible con la población", aseguró.

El color elegido para la papeleta por el Sí para habilitar los allanamientos nocturnos es el amarillo, conocido en la "jerga de las imprentas", según Camy, como el "color oro".

"Como toda instancia plebiscitaria solamente se vota el Sí. La persona que no quiere votar, no introduce la papeleta. Que yo recuerde solo en el 1980 hubo dos boletas: Sí y No. Por lo general en los plebiscitos es la que dice Sí y dice en la boleta lo que se quiere modificar, en este caso el Artículo 11 de la Constitución de la República", explicó el legislador.

Luego transmitió lo que le aseguró la Corte Electoral, que es que habrá una tirada de 4,5 millones de boletas, aunque también los partidos políticos y agrupaciones estarán habilitados para imprimir las suyas para poder ensobrar junto a sus listas.