"Por suerte, está mejor": Lacalle Pou elogió el crecimiento de Paraguay durante un foro de infraestructura

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou , viajó a Paraguay para participar de la sexta edición del Foro y Exposición Cavialpa , donde brindó un discurso en el que destacó la importancia de las obras de infraestructura para el desarrollo económico y social y elogió la evolución del país anfitrión.

Durante su intervención, el exmandatario uruguayo puso énfasis en que la construcción de infraestructura no debe evaluarse únicamente desde una perspectiva económica , sino también por los cambios que genera en la vida cotidiana de las comunidades.

Como ejemplo, mencionó la construcción de escuelas y puentes que permiten conectar poblaciones que antes quedaban aisladas durante las inundaciones.

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En ese sentido, sostuvo que las obras tienen esencialmente un objetivo social y que este no puede separarse del crecimiento económico.

"Es el fin último que tiene esencialmente un fin social, que el fin social no está ni separado ni divorciado del fin económico, es más, es muy difícil compatibilizar una sin la otra", afirmó.

El elogio de Lacalle Pou a Paraguay

En el tramo final de su discurso, transmitido por La mañana nacional de Paraguay TV y consignado por el periodista Leonardo Sarro, Lacalle Pou dedicó unas palabras al pueblo paraguayo, al que describió como una sociedad que ha sabido transformar su historia de conflictos en un camino hacia el desarrollo.

Lacalle Pou en Paraguay.



6° edición del Foro y Exposición Cavialpa 2026 pic.twitter.com/edlJl9oL5a — leo sarro press (@leosarro) October 20, 2026

"Así que, desde el afecto, desde el respeto, de la admiración a este pueblo de coraje de muchos años que fueron en los campos de guerra y ahora transformados a otros campos de paz y de prosperidad", expresó.

El expresidente cerró su intervención con una valoración positiva sobre la situación actual de Paraguay. "Hoy me voy a ir de Paraguay, no sé en cuánto tiempo voy a volver, pero estoy seguro que cuando me pregunten, voy a decir cómo está Paraguay y Paraguay, por suerte, está mejor", concluyó. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los asistentes al foro.