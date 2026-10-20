Pese a cuestionamientos de la anestesista Inés Miralles, Colegio Médico continúa con denuncia por pediatra fallecida por mala praxis

El Tribunal de Ética del Colegio Médico continuará con la denuncia contra la anestesista Inés Miralles , pese a que esta presentó oposición por ya haber sido juzgada en otros ámbitos , entre otros cuestionamientos.

La denuncia fue realizada por la familia de la pediatra fallecida Soledad Barrera , quien murió por un caso de mala praxis en una operación de vesícula , contra la anestesista en cuestión.

Miralles había afirmado, entre otras cuestiones, que ya había sido sancionada por estos hechos " desde el punto de vista penal, civil, laboral e incluso administrativo por parte de la Comisión de Salud Pública". Un expediente del tribunal fechado el pasado viernes afirma que "el hecho de que hayan existido otras instancias donde se ventilaron los mismos hechos aquí denunciados no impide su juzgamiento en esta órbita ".

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Tribunal de Ética Médica rechazó dar trámite a la denuncia contra Cristina Lustemberg presentada por la familia de la pediatra fallecida en caso de mala praxis

Este órgano afirmó que "el objeto definitivo de este procedimiento consiste en determinar si la doctora Inés Miralles incurrió en falta de ética médica en el proceso de atención de la paciente señora Soledad Barrera".

Entre otros planteos, el fallo le dio la razón a la denunciada de que el tribunal "resulta incompetente para valorar aspectos de mala praxis médica" y a que es "únicamente es competente para analizar el apego de la conducta médica a las normas éticas".

En cuanto a los medios probatorios, el órgano resolvió "hacer lugar a la prueba documental, hacer lugar a la prueba por oficios con excepción de la dirigida al Ministerio de Defensa, al S.M.I. y a la 'prensa nacional'" y "requerir a la denunciante que aclare el objeto de los testigos identificados". El expediente concluye con que "corresponde citar a ambas partes para recibir su declaración en audiencia".

Foto: Martin Martinez / FocoUy

A inicios de setiembre la familia Barrera había presentado la denuncia ante el Colegio Médico tanto contra Miralles como contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el tribunal resolvió no dar trámite contra esta última. En esa instancia falló por tres votos contra dos.

La familia pedía evaluar si Lustemberg —pediatra de profesión— había incurrido en una falta ética al decidir reducir el período de inhabilitación de Miralles de cinco a tres años, una decisión que motivó en su momento la renuncia de varios integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que habían definido la sanción en primera instancia.

En el caso de la anestesista apuntan a la responsabilidad que tuvo en la operación que se realizó en el SMI a fines de octubre de 2023. La pediatra sufrió un paro cardíaco mientras era operada. No tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que murió.

Por este caso Miralles fue condenada en diciembre de 2025 por homicidio culpable a 24 meses de libertad a prueba y fue inhabilitada a ejercer cargos médicos por ese mismo lapso. En diciembre de 2024 —en paralelo a la vía judicial— la Comisión Honoraria de Salud Pública inhabilitó a Miralles por cinco años.

Pero la ministra Lustemberg resolvió en octubre de 2025 reducirle la sanción de cinco a tres años. Y es por esta decisión que la familia decidió denunciarla también ante el Colegio Médico.