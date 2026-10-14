Senador Viera apuntó contra Lacalle Pou como "responsable político" del "fraude" de Cardama y García le respondió que le tienen "miedo"

El senador del Frente Amplio Nicolás Viera tensó el cierre de la sesión de la Asamblea General que debatía los informes surgidos de la comisión investigadora por la compra de patrulleras oceánicas al aludir al expresidente Luis Lacalle Pou y sus dos ministros de Defensa (primero Javier García y luego Armando Castaingdebat) como los "responsables políticos" del "fraude" que cometió Cardama contra el Estado uruguayo.

Viera intervino sobre las siete y media de la tarde, luego de varias horas de debate vinculado al trabajo de la investigadora que indagó el proceso de compra de las patrulleras oceánicas (OPV por sus siglas en inglés) y el último contrato firmado en el gobierno pasado con el astillero español Cardama.

A la sesión de este miércoles los partidos llegaron con mociones distintas. Una del Frente Amplio, otra de los partidos de la Coalición Republicana, otra de Cabildo Abierto y otra de Identidad Soberana. Nigún partido tenía, por sí mismo, los votos necesarios para aprobar una moción sobre 130 presentes (el total de la Asamblea General), pero gracias a que Cabildo Abierto se retiró de sala el oficialismo logró imponer la suya por 65 votos en 128.

Cabildo Abierto se retiró de sala y permitió que el Frente Amplio tuviera quórum para aprobar moción sobre el caso Cardama

Durante su intervención, dijo que le hubiese gustado llegar a la jornada con un acuerdo entre todos los partidos políticos, denunciando el "fraude" de Cardama contra el Estado uruguayo.

"El fraude que estamos convencidos que ocurrió lo va a tener que investigar Fiscalía. A nosotros nos corresponde preguntarnos cómo fue posible llegar acá", afirmó Viera.

Fue así que empezó a recordar la participación de ciertos actores a lo largo de la comisión investigadora que "señalaban para arriba" al ser consultados sobre quién tomó la decisión de adjudicar la compra de las dos OPV al astillero español Cardama por 80 millones de euros, que luego la administración de Yamandú Orsi terminaría rescindiendo.

"Todos —absolutamente todos— señalaban para arriba. Y la responsabilidad está arriba, porque el Parlamento tiene que pedirle cuentas a quienes ejerciendo el Poder Ejecutivo comprometieron el patrimonio de los uruguayos", sostuvo.

Aunque primero evitó mencionar explícitamente a Lacalle Pou, sobre el final de su intervención lo aludió directamente.

Esto elevó los murmullos en la sala, ante los reclamos de los legisladores del Partido Nacional. "Siento murmullo, pero es nerviosismo, típico del momento", acotó Viera.

"No vengo a decir que el presidente (Lacalle Pou) eligió el astillero Cardama, ni que conoció la garantía falsa de Eurocommerce, ni que aprobó las prórrogas verbales, ni que supo del acta notarial adulterada. Nadie lo declaró. Y no voy a sostener ante esta asamblea lo que la prueba no sostiene. Tampoco vengo a acusar de un delito. Vengo a decir algo distinto: que el presidente firmó la adjudicación, intervino personalmente en la decisión de avanzar y estaba informado de todo lo que sucedía en el Ministerio de Defensa", argumentó.

Y agregó: "Lo que afirmo es que el presidente tiene plena responsabilidad, al igual que los ministros que actuaron del desarrollo de los hechos. Creo que si algo enseña este hecho es que los controles no fallaron, fueron esquivados directamente. Uno por uno, por decisión política, en cada nivel de la pirámide. Y este tema no se detuvo en el despacho del ministro, subió hasta la cúspide y fue allí firmado. Los responsables políticos son los ministros actuantes y el expresidente de la República".

Una vez que terminó de hablar, los legisladores del Partido Nacional Gabriel Gianoli y García pidieron intervenir. El primero lo hizo por una alusión política y el segundo por una alusión personal.

Gianoli lamentó que la jornada hubiese derivado en ese cierre.

"El senador Viera, como nos tiene acostumbrados, con falta de argumentos, pretende enlodar y ofender al presidente Lacalle. Hay varios responsables aquí, también el gran responsable es el presidente Orsi", apuntó.

García, por su parte, ironizó con el "cangrejo" que había sido descubierto "abajo de la piedra".

"No iba a pasar mucho tiempo en que se conociera la verdad. No porque no la conociéramos —porque alguien en su locuacidad incontenible iba a decirle a toda la Asamblea General cuál era el cangrejo que estaba abajo de la piedra—. Acaba el senador Viera de demostrar palmariamente que toda esta farsa montada de rescisión del contrato tiene una única intencionalidad: política y electoral", consideró.

El senador blanco enumeró entonces los objetivos que, a su juicio, tuvo el Frente Amplio a lo largo de todo este proceso: "dañar al gobierno de la Coalición Republicana, al presidente de la República y a quienes ejercimos responsabilidades de gobierno".

"¡No hay otra! Ni OPV ni nada que valga. Acá hay una sola, que es ante el miedo que produce, ante el temor que produce la personalidad política y el liderazgo de Lacalle Pou montar toda esta farsa con la intencionalidad que acaba de dejar en blanco y negro el senador que habló antes que yo. No hay otra. Todo esto se desmoronó al final de la Asamblea General como un castillo de naipes. Es política, es electoral, es contra el gobierno pasado, contra el presidente Lacalle Pou y, sobre todo, motivada por el temor y el miedo que produce", exclamó.