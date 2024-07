Quién asumirá la Intendencia de Artigas: el análisis que hará la Corte Electoral

Tanto el delito que se le imputó a Caram -omisión de los funcionarios a denunciar delitos de los que tuvieran conocimiento- como el que se le aplicó a ella -usurpación de funciones por dar órdenes como si fuera intendenta siendo diputada- no tiene penas accesorias, es decir que no incluyen multa e inhabilitación para ejercer cargos y fue por eso que el penalista Jorge Barrera negoció con la Fiscalía la pena de seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

Varios constitucionalistas opinaron que la condena los inhibie tanto a Caram como a Dos Santos de ejercer cargos, puesto que el artículo 80 de la Constitución establece que la ciudadanía se suspende, entre otros casos, por ser condenado a prisión por sentencia firme.

"Es muy claro. No puede asumir. Está suspendido el ejercicio de la ciudadanía", dijo el abogado constitucionalista Martín Risso."Y si asume todo lo que haga será nulo", añadió. En tanto su colega Ruben Correa Freitas aseguró que "no importa que no vayan a la cárcel, no tiene nada que ver". "Si está suspendida la ciudadanía no pueden asumir ningún cargo público", afirmó este jueves en Desayunos Informales (Canal 12).

Sin embargo, en la Corte Electoral hacen otra interpretación. Fuentes del organismo dijeron a El Observador que el trámite habitual que se hace es que una vez que el Poder Judicial comunica las condenas, lo que analiza el organismo es si la persona está efectivamente presa. Si se le dio libertad a prueba, como en estos casos, se entiende que se sustituyó la prisión por otro medida y la ciudadanía no está suspendida.

Ante la pregunta de si en este caso, se podría hacer una interpretación diferente, se explicó que ese es el "procedimiento habitual". Cuando el Poder Judicial notifica las sentencias estás ingresan a la sección Inhabilitaciones que es donde se hace el listado de las personas habilitadas para votar. Allí se hace el trámite administrativo que luego se eleva a los ministros para que lo firmen. Así se ha intepretado siempre, se señaló.