Delgado opinó que Dos Santos no debería asumir como intendenta en Artigas y dijo que tiene un "sentimiento muy triste" por las irregularidades constatadas

"Ya no es miembro del Partido Nacional, como candidato del Partido Nacional puedo tener una opinión personal, pero ya no con incidencia partidaria, lo mismo que la presidenta del Directorio (Macarena Rubio). Personalmente, si me preguntan, pienso que no es lo más adecuado", dijo en rueda de prensa tras el acto por el 18 de julio en la Plaza Matriz. Añadió que Dos Santos "lo que vaya a hacer es a título personal".