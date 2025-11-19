Quién es Juan José Santana Trinidad, el excura uruguayo "oculto" en Salto a un paso de ser condenado en Bolivia

La Justicia de Bolivia elevó la solicitud formal a Uruguay para avanzar con la extradición del excura Juan José Santana Trinidad , acusado de abuso sexual en un internado de aquel país y que vivió casi dos décadas "oculto" en Salto.

El hallazgo del clérigo tuvo lugar en septiembre a partir de una investigación llevada a cabo por el periódico El País . Ahora, captura por la Interpol , comenzó la cuenta regresiva para que los magistrados uruguayos definan si se autoriza o no el proceso, que podría derivar en que sea condenado a 30 años de prisión.

“Hace una semana, nuestros similares de Interpol Uruguay nos hacen conocer que había una persona acusada de violación aprehendida. Estaba escondido en la casa de sus padres. Entonces, el viernes, se logra la aprehensión y ya es de conocimiento del juez de Montevideo”, informó en septiembre el director nacional de Interpol Bolivia, Juan Carlos Basualdo.

De acuerdo al artículo publicado meses atrás por El País , Santana Trinidad se ocultaba en la casa de sus padres, en el barrio Palomar de la ciudad de Salto , donde se mantuvo allí 18 años desde que fuera denunciado y huyera para evitar el juicio.

El uruguayo fue ordenado sacerdote en Tapacarí, una localidad de 23.000 habitantes cercana a Cochabamba. Allí dirigió el ala masculina del Internado Ángel Gelmi, que albergaba a 72 varones de entre 8 y 17 años. Fue el 27 de octubre de 2007 cuando las autoridades bolivianas comenzaron a estudiar la posible ola de abusos perpetradas por el clérigo.

En el expediente judicial se detalla que un grupo de psicólogos constató que el cura agredió sexualmente a distintos internos que tenían entre 6 y 18 años, algo que “habría estado ocurriendo desde hace mucho tiempo”.

Por esas fechas, una monja agregó además que se había encontrado a un niño llorando, quien le explicó que estaba así de triste porque el cura “lo molestaba mucho”. Al día siguiente la mujer volvió a buscarlo y él le repitió el relato. Le dijo que tanto a él como a otros menores los llevaba a la habitación.

De acuerdo a estas versiones, Santana Trinidad "invitaba" a los menores a ver videos a una habitación. Una vez allí, cerraba la puerta con llave, se desnudaba, desnudaba a los niños y los abusaba de diferentes maneras. Se supo que, en algunos casos, hasta usó narcóticos para sedarlos.

El 16 de noviembre de 2007 se emitió la primera orden de arresto contra él, días más tarde fue imputado y al año siguiente se publicó otra orden de detención. Pero nunca se concretó nunca. En 2011, el Vaticano envió su orden de dimisión.

Este delito tiene una pena de 20 años, pero si se suman los agravantes pueden llegar a 30. Eso es lo que pide la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, quienes ya se reunieron con la fiscal del caso y con la Defensoría.