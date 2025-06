República Ganadera: fiscalía de Lavado empezó a citar a testigos e indagados para luego de la feria judicial

Entre las numerosas irregularidades que se han ido conociendo, la última fue el resultado de una auditoría solicitada por la síndico del concurso, la abogada Zamira Ayul, que detectó una diferencia de US$ 24.260.136 en el patrimonio de República Ganadera luego de comparar lo declarado por la empresa y lo realmente existente, tras analizar estados financieros, declaraciones Dicose (ganado declarado ante el Ministerio de Gandaería) y recuentos físicos.

Como informó El Observador, la auditoría también detectó faltante de animales, venta de ganado a familiares de sus directores, ventas por fuera del sistema bancario e informalidad laboral.

Los inversores denunciaron que República Ganadera vendió más de 30.000 cabezas de ganado entre agosto y noviembre del año pasado, según los datos que la propia empresa reportó al juzgado concursal. La empresa declaró 63.000 cabezas de ganado en Julio de 2024, 22.000 en diciembre, 19.000 en febrero de este año y actualmente hay menos de 16.000.

Al realizar una revisación de las planillas del banco con el que trabajaba la empresa no encontraron registros bancarios de ingresos a las cuentas bancarias en dólares de Scotiabank ni en Montevideo ni en Artigas, donde operaban. "Consultados sobre el proceso de cobranza se nos informó que las ventas a través de consignatarios se manejaban a través de adelantos e ingresos por montos globales de US$ 50 mil, US$ 100 mil, US$ 150 mi, US$ 200 mil, y se iban descontando dichos adelantos con las ventas que se iban realizando", señala el informe realizado por la empresa Eura Audit.

En esa misma línea se señaló que "el 52% de las ventas se realizó a una sola firma (Indarte y Cía), lo que genera riesgos de dependencia o posibles conflictos de interés".

También se refirió a la informalidad laboral tras detectar que de los 41 trabajadores identificados, 16 no estaban registrados y 22 de los 25 declarados cobraban parte de su salario (20%) “en negro”. Se aclaró que esas situaciones han sido regularizadas por la sindicatura al asumir el control de la empresa.

La jueza Maria Constanza Farfalla decretó el concurso necesario de República Ganadera a fines de marzo y tras desplazar a sus autoridades, resolvió el “embargo genérico sobre bienes y derechos de los administradores” Mussio y Jasidakis. La junta de acreedores de la empresa quedó fijada para el próximo 30 de setiembre.

La jueza autorizó ahora que se paguen los créditos laborales impagos a la fecha y dispuso que se pueda vender ganado de la empresa para destinarlo al mantenimiento del ganado que insume disponer de unos U$S 300 mil.

En una resolución del concurso, la jueza Farfalla mencionó que "atento al valor total de la venta de ganado que se encuentra registrado ante el SNIG -MGAP como de propiedad de República Ganadera (U$S 1.3000.000 aproximadamente), la enajenación no excede el 5% del valor total de la masa activa declarada por el deudor". La deuda declarada poro la empresa llega a US$ 90 millones.