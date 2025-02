Roni Kaplan: el "día de duelo" por el retorno a Israel de los Bibas, el alto el fuego y la advertencia ante el avance del terrorismo en el mundo

En una entrevista presencial con El Observador, Kaplan aseguró que no está "en condiciones" de "confirmar la identidad" de los cuatro cadáveres que llegaron a Israel (los de la familia Bibas y el de Oded Lifshitz, de 83 años), ya que primero el Instituto Forense de Israel debe confirmar que se trata de los cuerpos "que entendemos que son" , pero marcó que "de facto es un día duelo en Israel".

"Y no se trata solamente de Hamás, entraron terroristas pero entraron también civiles y son civiles que están carcomidos por el odio. Ellos también asesinaron, ellos también violaron, ellos también secuestraron", agregó.

Por otra parte, el portavoz valoró las "muestras de cordura de importantes líderes" y "medios de comunicación" de "todas partes del mundo" que entendieron el dolor de la sociedad israelí por la muerte de los Bibas.

¿Cómo avanza el alto el fuego entre Israel y Hamás?

Kaplan marcó que todavía hay 69 secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza y reafirmó que las fuerzas israelíes trabajarán "hasta que todos y cada uno de ellos regresen a sus hogares, en vida o cadáveres".

En esa línea, indicó que este sábado se planea el retorno de seis secuestrados con vida a Israel, en el marco de la negociación del alto el fuego.

Este sería uno de los últimos movimientos de la primera etapa del acuerdo. El portavoz indicó que finalizada esta parte del proceso el ejército va a "seguir adelante con las directivas que da el gobierno, como en todo país democrático".

"Nosotros tenemos dos objetivos acá: que todos y cada uno vuelan a casa y que Hamás no sea más gobierno ni fuerza militar en la Franja de Gaza. No hay paz con Hamás y no hay paz sin desnazificar la Franja de Gaza", remarcó.

La advertencia sobre el avance del terrorismo en el mundo

Kaplan fue consultado sobre una noticia del medio español La Razón que advertía sobre la llegada del Estado Islámico a Uruguay.

"No tengo esa información, es algo que va más allá de nuestra potestad. Obviamente, imagino que es algo que es analizado por las autoridades aquí en el lugar", comenzó respondiendo el portavoz.

Sin embargo, luego advirtió que "no cabe la menor duda de que si el terrorismo rebasa la barrera de Israel va a llegar con mucho más ímpetu a otros lugares".

El uruguayo recordó que grupos como Hamás, Estado Islámico y Boko Haram "no hablan solamente de que tienen que terminar con Israel, sino que hablan abiertamente de que también tienen que conquistar Europa y las Américas".

Según el portavoz, estas organizaciones terroristas hablan de llegar a estas zonas "por la espada" (con la lucha armada) o "por el sermón, por la palabra", para "convertir a la gente".

"Estamos hablando de una cultura, de una religión radical que es proselitista y en ese sentido todo el mundo tiene que tener los ojos abiertos", concluyó.