Sebastián Da Silva volvió a criticar a Jorge Díaz: "Le encanta el micrófono y la cámara. Ahora tiene que gobernar"

"No es cierto que estamos entregando un país fundido. No lo cree nadie", insistió y afirmó que si bien Uruguay tiene "problemas", la realidad es que "está lejos de estar fundido".

Los dichos de Jorge Díaz

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo que el nuevo gobierno todavía no ha realizado anuncios sobre nuevas políticas porque quieren conocer mejor en qué situación económica y financiera está la administración, y criticó que "la Ferrari está fundida".

"Si tengo que pagar US$ 165 millones al Ferrocarril Central, US$ 50 millones a Pluna, tantos por pago de proveedores... Caramba. No es oro todo lo que reluce. Dijeron que nos entregaban una Ferrari pero ahora resulta que la Ferrari está fundida, chocada, la pintura está rayada y no anda", afirmó el prosecretario en una entrevista con el programa En perspectiva (Radiomundo) realizada este lunes.