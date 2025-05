Presidente de Colonización argumentó por qué asumió el cargo pese a ser colono y dijo que se asesoró con abogados

Según explicó, antes de asumir, buscó asesoramiento jurídico por el artículo 200, citado por la oposición para cruzarlo, y en ese marco afirmó que no aplica en su caso ya que no es funcionario, sino que es arrendatario .

La legislación mencionada establece que "los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte". A su vez, agrega: " Tampoco podrán los miembros de los directorios o directores Generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen".

Viera aclaró además que no incluyó en su currículum que era colono, porque no es un "actividad" que tiene que ver con su trayectoria.

Finalmente fue cuestionado por el expediente que tiene abierto el Instituto Nacional de Colonización contra él porque nunca presentó los aportes al BPS ni el final de obra de una construcción que realizó en la colonia Campbell Mac Meekanun de San José, donde es colono.

"En el año 2019 yo solicité un préstamo para reparar la vivienda, el cual voy cumpliendo con las cuotas. Nunca me atrasé, estoy totalmente al día. Y el tema del BPS que ya está en marcha, que está inscrito, es cuando a uno le dan un préstamo para refaccionar la vivienda, si bien sabe que tiene que inscribirlo, primero trata de terminar el techo, después uno paga una multa y opta entre terminar de construir el techo o pagar BPS. Estamos hablando de una cifra de U$S 16 mil, la cual llevo la mitad pagada. El proceso del BPS ya está regularizado y ahí no hay absolutamente nada malo, no tengo nada que esconder para nada", aseguró.

En cuanto a las críticas recibidas por Robert Silva dijo que lo tiene "sin cuidado", ya que cuenta con el "total respaldo del gobierno". "La compra no tiene absolutamente nada que cuestionar", sostuvo.